Sono passati pochi giorni da quando Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono usciti allo scoperto. Il gossip si rincorreva da settimane, ma quella che è stata definita la coppia dell’estate 2019 ha scelto il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per mostrarsi al pubblico. Lì, di fronte a centinaia di fotografi, la ex Miss Italia e l’attore si sono lasciati immortalare mano per la mano, complici e sorridenti e anche mentre si scambiano un tenero bacio.

Lei con un abito lungo rosa cipria a pois color oro con le spalline, la gonna ampia e impreziosito da una cinta dorata e i capelli semiraccolti ma morbidi. Lui impeccabile con uno smoking nero e la camicia bianca, portata però senza papillon: Eleonora e Fabio sono ufficialmente una coppia e anche se sui social network ancora non si sbilanciano, sul tappeto rosso di Venezia 76 danno prova di un grandissimo feeling. (Continua dopo la foto)









Lui, 44 anni, la guarda in estasi, la stringe a sé ed è audace e disinvolto. Lei, 37, è più impacciata, ma alla fine cede e si lascia andare a un bacio sulle labbra. Le foto che immortalano il debutto del sentimento che li unisce, inutile dirlo, hanno fatto presto il giro di siti e giornali. Ma sono arrivate anche alla ex storica di Troiano, Anny Centis. (Continua dopo la foto)





La Centis, che secondo i rumors sarebbe stata lasciata proprio l’ex Miss Italia, ha commentato, senza però mostrarle, le foto del red carpet con un post che ha fatto discutere. “Schifata“, ha scritto Anny sui social. A giudicare dai commenti dei follower, sembra rivolgersi proprio all’ex. Ma ora sono uscite altre foto di Eleonora e Fabio. Dopo le dolci effusioni a Venezia, eccoli in barca dove lei sfoggia un topless da urlo. (Continua dopo le foto)







Il settimanale Diva e Donna ha sorpreso Fabio Troiano ed Eleonora Pedron mentre erano intenti a scambiarsi baci a bordo. L’affiatamento è innegabile, ma tra gli scatti eccone uno bollente: ai paparazzi non è sfuggito il momento in cui la bella Eleonora, probabilmente nel tentativo di cambiarsi il costume, mostra un topless involontario. Beh, il fisico e le curve mozzafiato in primo piano non possono lasciare indifferenti. Bellissima!

