“Eccomi”. Claudia Lai, le prime foto dopo la chemio della moglie di Nainggolan

Un dramma arrivato come un fulmine a ciel sereno, di quelli che ti stroncano e rischiano di lasciarti per terra.L’annuncio di Claudia Lai, moglie del più noto Radja Nainggolan, giocatore del Cagliari, spiazzò tutti lo scorso luglio quando annunciò di avere un tumore; tanti i messaggi di sostegno e di incoraggiamento per una donna che oggi dimostra di voler combattere la sua malattia e di volerla mettere a tacere una volta per tutte.

Già qualche settimana fa Claudia volle lanciare un messaggio di determinazione in questa lotta difficilissima tagliando i suoi capelli e mostrandosi completamente diversa, ma comunque bellissima, al mondo intero. “Oggi – queste le sue parole di allora –, dopo 10 giorni dalla loro iniziale caduta, ho deciso di dare un taglio affidandomi ad una grande amica che mi ha consigliata, per evitare di fare di testa mia. Fa male – aggiunse parlando della sua malattia –, fa tanto male… ma noi donne siamo più forti di tutto”. Continua dopo la foto









Un messaggio di forza è anche quello di oggi 11 settembre pubblicato poche ore fa sempre su Instagram; un post tramite il quale Claudia ha voluto mostrarsi in bianco e nero dopo l’inizio della chemioterapia: “Una foto in bianco e nero – ha scritto la moglie di Radja Nainggolan – per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita”. Un periodo brutto, inaspettato che l’ha segnata nell’animo ma che non le ha tolto la voglia di vivere e di aggrapparsi con tutte le sue forze alla vita, anche grazie a suo marito e alle sue due figlie. Continua dopo la foto





“Un periodo – ha poi proseguito Claudia – che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo”. Tanti i commenti a sostegno della donna, tra i quali non possiamo fare a meno di segnare quello di Miralem Pjanic, compagno del centrocampista del Cagliari quando giocava nella Roma: un cuore e un bacio. Noi aggiungiamo un abbraccio e auguriamo a questa guerriera di vincere la sua guerra. Continua dopo la foto







E sono in tanti quelli che si stringono intorno a Claudia Lai, non solo nel mondo del calcio, ma da tutte le parti. Claudia Lai, sono sicuri tutti, lotterà come un leone per la sua salute e alla fine riuscirà a vincere. Come ha sempre fatto, con impegno e coraggio.

