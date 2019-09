Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker, “è la fine”. Il gesto dopo la rottura con Eros non passa inosservato

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono ormai una coppia, una delle più chiacchierate di questa fine estate. Come un fulmine a ciel sereno, questa estate, era arrivato il comunicato ufficiale della separazione di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. I due sembravano una coppia affiatata, stavano insieme da tempo e tutti credevano che la loro storia non sarebbe mai finita. E invece mai dire mai. I due hanno annunciato la separazione e, poco tempo dopo, è iniziata a circolare la voce che lei stesse con un altro, Charley Vezza, appunto.

E se all'inizio sembrava solo un gossip, le foto in cui i due si baciano appassionatamente mentre sono in vacanza insieme, hanno tolto ogni dubbio. Dopo la rottura tra Eros e Marica Pellegrinelli, il gossip ha tirato in mezzo anche la ex moglie di Ramazzotti, Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è stata pedinata da siti e riviste della cronaca rosa che speravano in qualche sua esternazione o gesto che facesse capire in che maniera avesse preso la fine dell'amore dell'ex marito e della modella.









Eros e Michelle sono stati sposati dal 1998 al 2002 e hanno avuto una figlia, Aurora Ramazzotti. Ora, quel gesto tanto atteso di Michelle è arrivato. Che cosa è successo. Il magazine Chi ha notato che tra lei e la Pellegrinelli è finito "l'idillio mai esploso". Almeno su Instagram. Le due infatti non si seguono più e tutti pensano che la ragione sia la fine della storia tra Eros e Marica. Ma vediamo cosa scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini.





"L'idillio mai davvero esploso tra Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, entrambe ex mogli di Eros Ramazzotti, termina anche sui social. La conduttrice ha tolto il 'segui' alla modella che ha ricambiato", si legge su Chi. In effetti è davvero così: le due ex del cantante non si seguono più. E noi ci metteremo l'anima in pace. Intanto, però, Marica Pellgrinelli e Eros sono stati fotografati insieme. A pizzicarli sono stati sempre i paparazzi di Chi.





I due sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei figli. Nella foto di Chi i due accompagnano insieme i figli a scuola. Come era già noto, tra i due i rapporti sono sereni. Addirittura il cantante, dopo aver dato ufficialmente la notizia della fine del suo matrimonio, vedendo che molti hater attaccavano la ex moglie, è intervenuto in per difenderla. La sua è stata una grande lezione di rispetto.

