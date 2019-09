Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. Non è più un segreto per nessuno: sui giornali sono comparsi scatti di lei con un altro, l’imprenditore Charley Vezza. Le foto del bacio tra il giovane e Marica Pellegrinelli pubblicate dal settimanale Chi hanno rimesso l’ex moglie di Eros Ramazzotti, e di conseguenza anche il cantante, al centro del gossip.

La loro separazione ha destato molto scalpore il mese scorso, quando dopo molte voci e rumor i due hanno diramato un comunicato congiunto in cui annunciavano la fine della loro relazione. Da qual momento si sono susseguite tantissime ipotesi sui motivi che possono aver portato alla separazione della coppia e, tra i tanti gossip che hanno investito Eros Ramazzotti e la sua ex moglie, uno dei più insistenti vedeva Marica Pellegrinelli già felicemente vicina al ricco imprenditore Charley Vezza. (Continua a leggere dopo la foto)









Questo ha causato numerose critiche all’ex moglie del cantante romano, presa d’assalto dai fan di Ramazzotti che non le perdonavano l’ipotetico tradimento. È dovuto intervenire Eros con un video per difendere Marica Pellegrinelli, respingendo ogni accusa e ricordando a tutti che, per quanto l’amore possa finire, lei è e rimane la madre di due dei suoi figli. “La madre dei cretini è sempre incinta”, aveva scritto Ramazzotti rivolgendosi probabilmente a tutti quelli che stavano insultando e commentando in maniera negativa Marica Pellegrinelli. anche in quella occasione Eros Ramazzotti si era dimostrato un autentico gentiluomo. (Continua a leggere dopo la foto)





Il cantante e la modella sono rimasti in buoni rapporti specialmente per l’amore dei loro figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Proprio per questo motivo è importante per loro apparire sereni. L’ormai ex coppia è stata beccata insieme. È la prima volta da quando hanno annunciato il divorzio che Eros e Marica vengono paparazzati insieme e dalle foto scattate il rpimo giorno di scuola della figlia si capisce quanto sia disteso il loro rapporto. (Continua a leggere dopo la foto)





“Su “Chi” – si legge sull’account social del settimanale – le immagini di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme sorridenti per il primo giorno di scuola della figlia- Nonostante la separazione (annunciata lo scorso luglio) e la nuova storia della Pellegrinelli ( con Charley Vezza) la coppia si è ritrovata per accompagnare la figlia Raffaela Maria al il primo giorno di scuola. E dai loro sorrisi non sembra essere solo…calma apparente. Eros e Marica continuano a dare un ottimo esempio di come si possa chiudere un amore restando in buoni rapporti per il bene dei figli”.

“Cure costanti”. Craig Warwick, il dramma della malattia: le sue condizioni