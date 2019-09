“Che schianto!”. Sunny Cascella, la sorellina di Karina è uno spettacolo della natura

Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Karina Cascella si è diplomata in ragioneria e ha lavorato come baby sitter, come promoter e come centralinista. Il suo è un carattere forte, ma allo stesso tempo dolce e sensibile, forgiato da una vita non sempre felice e spensierata. Karina Cascella ha avuto un rapporto idilliaco con la sua mamma, che purtroppo è venuta a mancare qualche tempo fa; lo stesso non si può dire del padre, col quale ha avuto anni interi di conflitti.

"Per lei ho fatto qualsiasi cosa. Per lei avrei fatto di tutto. Mi ha chiesto una cosa prima di morire. Le ho fatto una promessa. Fino a oggi ho tenuto fede a quella promessa e lo farò finché avrò vita", ha raccontato l0ex opinionista di Uomini e Donne. Mentre con la madre Karina ha avuto un bellissimo rapporto, con il padre non è stato così, ed è stata la stessa a raccontarlo. "Sì, ho odiato mio padre. – ha detto – Ho odiato tutto ciò che mi infliggeva, odiavo come trattava mia madre, come cresceva noi. Ho provato per venti anni sentimenti contrastanti. Mi logorava vedere mia madre soffrire''.









''Poi ho perdonato. – ha raccontato ancora – Ma ci sono riuscita solo poco prima che lui morisse". Sempre su Instagram ha anche confessato quello che non farebbe se potesse ritornare indietro nel tempo: "Del passato non direi certe parole che ho detto. Rifarei cento volte e anche di più tutto ciò che ho fatto per le persone che ho amato nella mia vita". Una difficile, ma Karina ha potuto contare sempre sull'amore delle sue due sorelle: Daniela e Sunny Cascella. In una delle ultime foto pubblicate dall'ex opinionista di Uomini e Donne è ritratta proprio la piccola di casa. Sunny Cascella posa insieme alla sorella famosa che proprio alle sorelle dedica un dolcissimo pensiero.





''La più piccola la conoscete già.. @sun_cascella che è un'esplosione di forza ed energia. La maggiore invece non posso mostrarla sempre perché non vuole… La sorellona più grande non ama i social, vive nella sua tranquillità, non le interessa sapere o vedere troppo di ciò che fanno gli altri. Ha il suo lavoro, le sue ragazze che ormai sono due donnine e ci ama anche senza dircelo su Instagram..ad alcuni sembrerà una ragazza strana, io invece apprezzo moltissimo questa sua scelta e il suo non bisogno di doversi mostrare ad ogni costo. Guarda la tv però se ci sono io, ed è la prima fan più affezionata. Noi 3 che siamo cresciute insieme e troppo in fretta. Noi 3 che ci amiamo moltissimo, pur essendo così diverse. Spero mi perdonerai se per una volta oltre che in privato, gli auguri di buon compleanno te li faccio anche pubblicamente".





Durante il reality “La Talpa“, la sorella Sunny Cascella aveva svelato i problemi legati alla figura paterna. Enrico, il padre delle Cascella, era un cantante napoletano piuttosto noto, che tornava a casa spesso alle 4 del mattino, ubriaco. Ne nascevano furibonde liti tra marito e moglie, a cui loro assistevano in silenzio. Il papà è morto a 51 anni, appena due anni prima della morte della loro mamma.

