Che fine ha fatto Jonas Berami? Il bell’attore spagnolo, diventato famoso nel nostro paese grazie al ruolo di Juan ne “Il Segreto”, dopo la sua avventura a Uomini e Donne e quella all’Isola dei Famosi sembra essersi dissolto nel nulla. Ad attirare fin da subito la sua attenzione nel programma di Maria De Filippi era stata la corteggiatrice milanese Rama Lila Giustini.

Dopo un percorso tortuoso, l’attore decise di scegliere proprio lei come fidanzata, ma la frequentazione fra i due non è durata molto e dopo poco le loro strade si sono divise per sempre. Ad oggi a legarli c’è una forte amicizia, come dichiarato dalla ragazza poco tempo fa alla rivista Uomini e Donne Magazine: “Ci sentiamo e ci vogliamo bene. Siamo felici di sapere che ognuno di noi prosegue al meglio la propria vita e i propri successi. In comune ci rimane l’amore per Ibiza! L’isola dove vive attualmente Jonas“. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel marzo 2016 Jonas Berami partecipa all’undicesima edizione del reality show di Canale 5 L’isola dei famosi. Nella finale del 9 maggio 2016 si è classificato secondo dopo il pugile Giacobbe Fragomeni, che vince il reality con il 65% dei voti del pubblico. Nel frattempo lui è tornato in Spagna dove ha preso parte alle riprese di un nuovo film Como la Espuma, ed ha interpretato un nuovo personaggio, Simon, ne Il Segreto. Finita l’Isola, era stato protagonista di un gossip su una sua presunta relazione con Mercedesz Henger. I due avevano legato tantissimo durante il reality show, ma una volta smentito il flirt, Jonas Berami è sparito dalle scene. Ma che fine ha fatto? (Continua a leggere dopo la foto)





L’ex tronista di Uomini e Donne è tornato nell’anonimato e solo adesso si viene a sapere che è felicemente fidanzato con una ragazza che si chiama Ariadna. La relazione dura da ben tre anni e Jonas sembra innamoratissimo di lei. Basta dare uno sguardo al suo account Instagram per guardare le foto di coppia e le dediche che lui le regala. “Tre anni camminando nella stessa direzione – ha scritto Berami in occasione del loro anniversario – e senza accorgertene sei diventata la mia migliore amica, la mia compagna, la mia guida, la mia guaritrice, la mia consigliera e il mio esempio. Sono tanto orgoglioso di te, e stare a fianco a una donna come te è un privilegio. Il cuore mi parlò e io lo volli ascoltare. La tua anima mi guidò e ti potei incontrare. Grazie per tutto questo, ragazza mia. Ti amo!”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Siamo noi ad aver inventato la ricetta. E con tutti gli ingredienti siamo qui dopo 3 anni. Grazie per rendermi migliore ogni giorno (sono molto emozionata)”, ha scritto la fidanzata di Jonas Berami rispondendo alla dedica. “Lei è molto più di una fidanzata, è molto più di tutto questo. Ma, per il momento preferirei custodire tra noi tutto il resto”, ha raccontato Jonas Berami al magazine di Uomini e Donne. Ariadna fa coppia fissa con l’attore da tre anni ed è una personal trainer.

