“Non lo sa fare”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, aria di matrimonio. Ma il suocero “affonda” l’argentina così

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia bella e affiatata. Il loro amore è sbocciato all’interno della casa del Grande Fratello Vip quando Cecilia era ancora fidanzata con Francesco Monte. Dei due si è parlato fin troppo, quando erano nella casa. Il motivo? Le loro effusioni amorose che si spingevano oltre. Celebre su tutte è la scena dell’armadio, armadio dentro il quale non si è mai capito cosa accadde… A ogni modo, in pochi facevano affidamento sulla durata della loro relazione: tutti erano convinti che i due si sarebbero lasciati una volta usciti dalla casa.

E invece no. Alla faccia dei “gufi”, Cecilia Rodriguez e Ignazio stanno ancora insieme e sono felici. Non solo: si inizia anche a parlare di matrimonio. La coppia convive a Milano ed è sempre più affiatata e complice. A Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, l’ex ciclista ha ammesso che la sorella di Belen è la donna della sua vita e che nozze e figli sono nei progetti futuri. Ma c’è un però… Continua a leggere dopo la foto









Durante la trasmissione è intervenuto anche il padre di Ignazio, Francesco Moser che ha fatto un annuncio pubblico ai due innamorati: ha proposto pubblicamente a Cecilia e Ignazio di sposarsi in Trentino, nella cappella di famiglia. “Il matrimonio si potrebbe fare qui, nella cappella di famiglia”, ha detto Francesco Moser a Storie Italiane felice della relazione tra il figlio e la sorella di Belen. Ma si augura che le cose cambino… In che senso? Continua a leggere dopo la foto





“Non credo durerà per sempre questa cosa dello spettacolo – ha spiegato – Spero che Ignazio possa presto tornare ad occuparsi a tempo pieno dell’attività di famiglia”. La vera frecciatina, però, l’ha scoccata verso Cecilia: “È una brava ragazza ma non è molto abituata alle faccende domestiche. Imparerà”. Questo, è evidente, non gli piace. “Insegneremo qualcosa di più a Cecilia, forse l’anno prossimo riuscirà a cavarsela con l’orto”, l’ha difesa Ignazio Moser. Continua a leggere dopo la foto







Francesco Moser e sua moglie hanno conosciuto i genitori di Cecilia Rodriguez: Gustavo e Veronica. “Sono stati qui diverse volte con il figlio di Belen. Belen, invece, non è ancora mai venuta. Il padre di Cecilia si è offerto più volte di aiutarmi con la motosega” ha spiegato Moser. Dunque, la benedizione della famiglia di lui c’è, quella dei genitori di lei pure: manca solo il grande annuncio. A quando le nozze? Aspettiamo con ansia.

Cecilia Rodriguez, la passerella è perfetta. Curve pazzesche che infiammano