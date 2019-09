Anna Falchi, una foto in costume scatena la polemica: il dettaglio non passa inosservato

Dopo anni di silenzio Anna Falchi è tornata a far parlare di sé. Per la bionda è stata infatti un’estate sotto i riflettori e pure adesso, che la stagione volge al termine, non è da meno. Solo che stavolta qualche critica ad Anni Falchi viene mossa. Colpa di una una foto molto sexy sul suo profilo Instagram. L’attrice si mostra in intimo con l’abbondante décolleté in primo piano. Una foto bollente che ha riscaldato gli animi dei fan, destando però qualche perplessità. Anna sembra piuttosto pallida e qualcuno glielo fa notare: “Prendi un po’ di sole” suggerisce infatti un utente. “Non lo prendo da tanti anni.

È un ottimo antirughe, credimi” ha replicato lei. “Però un pochino di colore ti donerebbe, per i miei gusti. Ovviamente la tua bellezza non è in discussione” ha risposto ancora il follower. Ma c’è anche chi mette in guardia dall’abitudine di non esporsi ai raggi solari: “Non dare questi consigli sbagliati: l’esposizione al sole è fondamentale per la vitamina D e per l’umore, solo l’eccesso è dannoso” osserva un altro fan. Continua dopo la foto









Nata il 22 aprile 1972 a Tampere, Finlandia, da madre finlandese (Kaarina Palomaki Sisko), e padre romagnolo (Benito Falchi, detto Tito), Anna Kristiina Falchi ha avuto modo di assaporare, a causa dei continui spostamenti della sua famiglia, i climi nordici come le delizie delle temperature adriatiche, il cibo senza fronzoli di estrazione finlandese come la lussureggiante cucina romagnola. Continua dopo la foto





Una vita nomade che non ha mai permesso alla giunonica bellezza, almeno nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza, di formarsi una solida cerchia di amicizie. Proprio quando stava per compiere quindici anni allora, la previdente madre, pensò bene di iscriverla ad una scuola per modelle dando così il via ad una delle carriere più fulminanti del settore. L’abbandono della famiglia da parte del padre fu un ulteriore sprone che la spinse nel mondo dello spettacolo (a tutt’oggi i rapporti tra Anna e suo padre sono praticamente inesistenti). Continua dopo la foto







Tutto ha inizio al fatidico concorso di Miss Italia 1989, dove Anna conquista il titolo di Miss Cinema ma dove, soprattutto, viene notata dal compianto Federico Fellini, il quale, contravvenendo alla sua famosa “passione” per le donne dal seno prosperoso (Anna allora non aveva le misure attuali), la vuole come tentatrice di Paolo Villaggio in uno spot di una famosa banca. L’inizio di tutto

