Ah che meraviglia che sono i matrimoni. Ma che spettacolo gli addi al nubilato! Deve aver pensato questo Cristina Chiabotto che ha appena festeggiato il suo addio al nubilato come tutte le future spose. L’ex Miss Italia è stata letteralmente “rapita” dalle sue amiche in piena notte per un viaggio indimenticabile in Israele. La reginetta di bellezza, legata all’attore Fabio Fulco per 12 anni, sta per coronare il sogno d’amore con il fidanzato Marco Roscio e ha realizzato il viaggio che desiderava. Ha ringraziato le sue sette amiche nei video e nelle foto pubblicati tra le stories di Instagram.

"​Alle persone speciali che riempiono la mia vita. Vi voglio un bene immenso", ha scritto Cristina alla sorella Serena e a Chiara, Alessia, Flavia, Manuela, Rossella, Ilenia. Sotto l'hastag "Telavivi" anche qualche imperativo per godersi al meglio la vacanza tra Gerusalemme e Tel Aviv: "Cogli, Meravigliati, Focalizza, Innamorati, Respira, Sentiti, Ama".









C'è da dire tuttavia che questo viaggio ha impedito alla Chiabotto di partecipare alla finale di Miss Italia la settimana scorsa. La 33enne, eletta la più bella del Paese nel 2004, si è giustificata con un post qualche giorno fa che accompagna la foto della sua incoronazione: "2004 tutto è cominciato da qui. Rivivo in ogni istante il sogno della mia vita. Purtroppo non riuscirò ad essere presente questa sera, ma il mio cuore batte al solo pensiero".





Su Gerusalemme, invece ha scritto: "Una città inaspettata, un sogno che si avvera. Jerusalem… e poi un posto così speciale che regala pienezza al cuore. Oltre all'immaginazione da scoprire in profondità". In una foto sulla spiaggia e in bikini ringrazia il cielo per un tramonto indimenticabile.







E poi è tempo di tornare a casa. Insomma, non solo una ‘vacanzetta’, ma un vero e proprio viaggio spirituale. Un’emozione incredibile per la meravigliosa Cristina che fra qualche giorno potrà finalmente dire “sì” all’uomo che ama profondamente da 12 anni.

