Alberto Urso, spunta un nuovo amore. E il gossip impazzisce: sì, è proprio “lei”

Una ricerca forsennata che va avanti dal giorno della sua proclamazione. Il vincitore di Amici Aberto Urso si deve fidanzare: questo lo ha deciso l’alta corte del gossip nazionale. A parte gli scherzi, sembra che tra i sentimenti del cantante qualcosa si muova. Per chi non lo sapesse, tra gli ultimi flirt che gli hanno attribuito c’è quello con la bella attrice Anna Safroncik, che però ha negato tutto e ha detto che tra loro c’è stata solo una conoscenza lavorativa. “Quest’estate ci hanno provato a farmi fidanzare con tutti ma non ci sono riusciti”, ha esordito Anna Safroncik, ospite da Caterina Balivo a Vieni da me, in onda su Rai 1 nella prima puntata della nuova stagione.

Effettivamente nel corso di questa calda estate, alla 38enne sono stati imputati diversi flirt, dal vincitore del talent della De Filippi Amici, Alberto Urso, all’ex fidanzato di Diletta Leotta, Matteo Mammì. “È stata un’estate molto tranquilla, nella quale sono stata parecchio impegnata. Continua a leggere dopo la foto









Sono single”, ha quindi aggiunto senza mezzi termini la presentatrice, che quest’estate è stata impegnata nella conduzione della kermesse musicale itinerante Festival Show. L’attrice ha quindi voluto spendere delle belle parole sui suoi ex fidanzati: “Voglio bene ad entrambi. Francesco Arca ha una famiglia splendida e Giulio Berruti è sereno con la sua fidanzata”, ha concluso senza nostalgia la Safroncik. Continua a leggere dopo la foto





Un periodo in cui la forma fisica ha preso il sopravvento per i tenorino. Lo ha sempre detto, Alberto Urso, di voler perdere peso, tanto da seguire una dieta molto rigida che lo ha asciugato e, al contempo, gli ha fatto accumulare massa muscolare. E ora i risultati si vedono. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una fotografia in cui sfoggia il suo nuovo fisico. Continua a leggere dopo la foto







Scatto che ha incassato anche i complimenti di Mattia Tuzzolino, ballerino sempre di Amici, che in calce ha commentato: “Zio, ma sei dimagrito un botto”. Alberto Urso gli ha risposto: “Compare, se me lo dici tu, mi fido”.

