“Ora lo picchia!”. Michele Placido e la giovane moglie: è successo in mare, sotto gli occhi di tutti

Che succede tra Michele Placido e la sua giovanissima compagna Federica Vincenti? Dire che si tratta di “maretta” vista la location, sembra azzeccato. Ma da quello che vediamo sembra trattarsi di una vera e propria tempesta, almeno a giudicare dalle espressioni e dai gesti della cantante e dell’attore, fotografati dal settimanale Diva e Donna. Durante un bagno nel mare di Sabaudia scoppia una lite furiosa tra moglie e marito, che si puntano il dito e si affrontano a muso duro. Sono sposati dal 2012 e hanno un figlio, Gabriele (13 anni).

Il loro rapporto, complici forse i 37 anni di differenza tra loro, non è dei più sereni: già nel 2017 Federica aveva raccontato a Diva e Donna: “Il matrimonio è un viaggio e ora non so cosa ci sia dietro la curva. C’è nostro figlio, c’è la nostra casa, ma di testa e di cuore io sono molto sola”. E ora arriva la lite furiosa in acqua: saranno solo nuvole passeggere, o la loro relazione è in alto mare? Nel 2017 Federica Vincenti, moglie di Michele Placido, aveva reagito così dopo la notizia della crisi che si è abbattuta sulla coppia. Continua a leggere dopo la foto









“Ho passato 24 ore di inferno”, queste le parole della donna. In un’intervista a Vanity Fair, Federica Vincenti chiarisce la vicenda che ha colpito lei e il marito, l’attore Michele Placido. Nei giorni scorsi infatti si era parlato della loro rottura a causa di “un’abissale differenza di età”. “La vecchiaia si è piano piano allargata fino a diventare una voragine”, questo è ciò che alcuni giornali hanno rivelato sulla crisi della coppia. Continua a leggere dopo la foto





La Vincenti però non ci sta e chiarisce la vicenda: “Non ho mai detto di aver lasciato mio marito. Nessuno ha cacciato di casa nessuno, non c’è stato nessun addio, nessun capolinea. Non ho mai detto: ‘Siccome non è più come prima, l’ho mollato’, come s’intende dai tanti titoli che adesso si affollano nei Tg, sui giornali, sui siti, dappertutto”. Continua a leggere dopo la foto







Qualcosa di visto e rivisto. Il matrimonio tra il regista di “Romanzo criminale” e la Vincenti è avvenuto nel 2012, i due sono sposati solo da 5 anni e si inizia a parlare di una crisi, anche se come spiegato dalla donna, il matrimonio non è alla deriva ma tra i due ci sarebbero solo delle incomprensioni.

