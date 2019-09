“Schifata!”. Eleonora Pedron e Fabio Troiano, momento difficile per la coppia freschissima

Da qualche settimana il gossip vedeva Eleonora Pedron e Fabio Troiano essere una nuova coppia. I due, che fino ad ora non avevano né confermato e né tantomeno smentito la loro unione, hanno deciso di uscire allo scoperto in occasione del 76esimo Festival di Venezia. Sul red carpet, l’ex Miss Italia e l’attore hanno sfilato mano nella mano e si sono scambiati un bacio.

I due sono una coppia da qualche tempo, ma, fino ad ora, non avevano mai confermato la loro relazione. L'ex Miss Italia e l'attore hanno sfruttato il red capet della Mostra Internazionale del Cinema per comunicare al mondo la loro unione. Lei 37 anni e lui 44 hanno così ufficializzato la loro relazione e hanno regalato ai presenti al Lido un bacio da sogno. Eleonora era bella da togliere il fiato, con un lungo abito rosa pallido morbido come una nuvola. Più rilassato Troiano, con la camicia sbottonata senza la cravatta.









Sui social ancora non si sbilanciano, ma sul tappeto rosso si sono scambiati sguardi pieni di passione dando prova di un grandissimo feeling. La showgirl e l'attore si sono conosciuti a inizio estate e secondo alcune indiscrezioni la scintilla sarebbe scoccata subito. Da allora sono inseparabili, entrambi reduci da due rotture. Eleonora, mamma di Inès e Leon avuti dall'ex campione di motociclismo Max Biaggi, era stata legata recentemente alla "Iena" Nicola Devitiis.





Fabio Troiano, tra gli interpreti esilaranti di "Cado dalle nubi", uno dei film di maggiore successo di Checco Zelone, ha alle spalle una lunga relazione con Anny Centis. E proprio l'ex fidanzata dell'attore, che secondo i rumors l'avrebbe lasciata proprio per iniziare una relazione con l'ex Miss Italia, ha commentato le foto del red carpet tra la Pedron e Troiano. Lo ha fatto sui social, con una Instagram Story che ha fatto discutere.





“Schifata“, scrive Anny sui social. Un chiaro attacco all’ex fidanzato? Sembrerebbe di sì, dati anche i commenti dei suoi followers. “Il tatto e la sensibilità non esistono più“, ha commentato qualcuno. ”No ma ti prego!! Ma che schifo amoooooo!!!!! ma di cosa parliamo poi?!? Sfigaggine all’ennesima potenza”, ”RIBREZZO E DISGUSTO”, ”Restiamo sul ciglio del fiume in attesa….”, sono i messaggi lasciati sotto al post pubblicato dalla modella.

