Ci risiamo, l’estate è finita e i salotti televisivi stanno riaprendo. E se pensate che “qualcosa” vi sarà risparmiate, non ci credete perché questa nuova stagione televisiva ripartirà esattamente da dove si è interrotta, ovvero, dal Pamela Prati Gate. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che Pamela Prati sia pronta a tornare negli studi di Verissimo per dare il via ad un nuovo capitolo della soap opera ‘Pratiful’. Ma non solo. Infatti, il 15 settembre, in prima serata, esordirà su Canale 5 la seconda stagione di Live Non è la D’Urso e tra gli ospiti ci sarà anche Pamela Perricciolo.

Inoltre, nelle ultime ore, è tornata a parlare anche la terza protagonista femminile dello scandalo del finto matrimonio tra la Prati e Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti. Silvia Toffanin, infatti, sembrerebbe essersi opposta ad elargire un cachet alla showgirl che ha preso in giro tutti con le sue bugie e il finto/mai celebrato matrimonio con Mark Caltagirone. Continua a leggere dopo la foto









La conduttrice, infatti, pare voglia concedere alla donna solamente un rimborso spese. Pertanto, in queste ore si sta molto discutendo in merito alla vicenda. Se l’ospitata in Mediaset, però, è in trattativa, quella in RAI è completamente da escludere. Dopo quanto accaduto a Domenica In con Mara Venier, infatti, pare che la showgirl sarda non sia assolutamente la benvenuta a Viale Mazzini. Continua a leggere dopo la foto





Tuttavia Pamela Perricciolo (ex agente della Prati) parteciperà alla prima puntata di Live, non è la D’Urso. Secondo le ultime indiscrezioni la donna avrebbe in mano una testimonianza che potrebbe riaprire il Prati-Gate. Una puntata, quella che andrà in onda il 15 settembre, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di trash e di gossip. Continua a leggere dopo la foto







E se pensiate sia finita reggetevi forte: perché in queste ultime ore è tornata a parlare anche Eliana Michelazzo e ne ha approfittato per attaccare la showgirl sarda: ‘La Prati sapeva benissimo che Mark Caltagirone non esisteva, altrimenti perché si è fatta ‘paparazzare’ con una persona che non era quella che Pamela Perricciolo le aveva mostrato nelle foto?’. Boom!

