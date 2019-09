Pelle perfettamente liscia e un Gerry Scotti quasi irriconoscibile. Valeria Marini nell’ultimo post di Instagram, pubblicato in occasione del memorial per i 10 anni dalla scomparsa di Mike Buongiorno, esagera con i filtri e pubblica uno scatto, insieme al conduttore di Caduta Libera, dall’effetto esilarante. Almeno per i suoi fan, subito impietosi nei commenti. “Gerry sembra abbia la faccia di cera in fase di scioglimento”, scrive qualcuno ironico. “Photoshop stellare“, fa eco qualcun altro.

Nella foto lei appare in perfetta forma, luminosa, anche se un po’ troppo “effetto bambola”. Mentre Scotti, come sottolinea qualcuno, è più simile a una statua che a un essere umano. Forse un’esagerazione dei filtri del telefono, o forse, come suggerisce un altro utente, è merito dell’effetto “fari della D’Urso”. Valeria Marini è una delle indiscusse regine del piccolo schermo. Showgirl e icona televisiva, la stellare Valeria ha saputo anche conquistare il pubblico dei social dove è una delle celebrity più seguite. Continua dopo la foto









Del resto come non seguirla sui social? Valeria condivide giornalmente immagini e video della sua vita privata e professionale facendo divertire e, a volte, anche riflettere il suo pubblico. Come tutti i personaggi vip però la showgirl finisce spesso nel mirino degli haters, dei cosiddetti leoni da tastiera pronti a scrivere le peggiori cattiverie mossi semplicemente dall’invidia per non ‘avercela fatta’. Continua dopo la foto





Questo si cela molto spesso dietro i comportati volgari e sbagliati di questi haters, che questa volta hanno accusato la bellissima Valeria di qualcosa di davvero inaccettabile. Le parole fanno male. In qualunque modo esse vengono pronunciate possono ferire anche senza rendersene conto. In queste ore è successo a Valeria Marini che ha pubblicato su Instagram una foto molto sexy in cui si vede distesa a letto con tanto di ‘stelle’ e la didascalia. Continua dopo la foto







“DREAMS COME TRUE (i sogni diventano realtà). La foto ha naturalmente diviso i suoi follower, da un lato c’è chi le ha scritto commenti di grande apprezzamento come “Dal tuo primo calendario in poi sono sempre stato @valeriamarini dipendente. Favolosa” e “Sei bellissima sei una meravigliosa creatura”, ma spulciando i commenti è spuntato anche un’accusa davvero forte. Un utente, infatti, le ha scritto: “ma ti vuoi coprire che sei una mamma… Ah no!!!”. Nonostante le parole poco carine, la Marini ha prontamente risposto al commento dicendo: “Le parole hanno un peso e scherzare sul non essere mamma è meschino”.

