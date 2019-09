Non solo una grande mente, ma qualcosa di più. Non con poca ironia, i paparazzi del settimanale Vero hanno pizzicato a Porto Cervo l’affiatatissima famiglia Bonolis. In vacanza in Sardegna, Paolo Bonolis e l’amata moglie Sonia Bruganelli, si concedono ancora qualche giorno di relax. La Bruganelli, classe 1974, è elegantissima nel due pezzi bianco e verde, eppure a catturare l’attenzione è ‘il costume’ di Bonolis. Qualche tempo fa, la coppia aveva postato un piccolo siparietto nelle storie Instagram, nel quale, non a caso a quanto pare, il conduttore, sempre ironico e sagace, scherzavo proprio su questa sua dote nascosta.

"Io c'ho una cosa lunga, che devo fare amore? È anche parte della tua gioia", le parole di Paolo alla moglie, la quale imbarazzata aveva ammonito il marito con una risata. Se parliamo invece di Sonia è un altro conto: 45 anni e un fisico mozzafiato. La Bruganelli è ormai regina di Instagram mostrandosi quest'anno per la prima volta in bikini. Bella e senza filtri, la moglie di Paolo Bonolis è una star dei social.









Dopo una lunga stagione televisiva, segnata come sempre da grandi successi, Sonia e Paolo hanno deciso di concedersi un po' di relax insieme a tutta la famiglia. La coppia è volata prima a Formentera, poi ha raggiunto il Lago di Braies, infine è approdata in Sardegna. Con loro anche Davide, Silvia e Adele, i figli nati dal loro amore, oltre a tantissimi amici. Fra un party, un aperitivo e una gita in barca, Sonia Bruganelli trova sempre il tempo per dedicarsi a una delle sue passioni: la lettura.





Lady Bonolis infatti è una donna non solo bella, ma anche molto affascinante e curiosa. Biondissima, ironica e pungente, Sonia è riuscita a conquistare il cuore del conduttore Mediaset, riuscendo là dove tutte avevano fallito. Era il 1997 quando lei, all'epoca modella e volto di Grand Hotel, incontrò per la prima volta Bonolis. Lui aveva 36 anni, mentre la Bruganelli 23.







Poi un lungo corteggiamento durante il quale Paolo ha avuto modo di scoprire che Sonia non era come tutte le altre donne che aveva conosciuto prima. “A me non piaceva quel mondo, non mi piaceva lui – aveva svelato qualche tempo fa -. Tant’è che credo che il nostro rapporto abbia avuto da subito un’importanza perché lui si è stupito del fatto che io non lo cercassi. Ma non era una tattica la mia, avevo la mia vita”. Poi, alla fine, sappiamo tutti come è andata a finire.

