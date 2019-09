Matrimonio (quasi) segreto per l’attore e la fidanzata storica, super top model. La coppia, insieme da 6 anni, ha voluto una cerimonia romantica ma soprattutto intima, lontana – per quanto possibile – dai riflettori. Non a caso, come riporta il settimanale Oggi, i paparazzi sono riusciti a immortalare i neo marito e moglie solo di straforo. E le foto “rubate” hanno presto cominciato a fare il giro di siti e giornali di gossip.

Cornice dell’evento le Hawaii: lei era bellissima con quel sontuoso abito bianco e lui non è stato da meno in fatto di eleganza. Era impeccabile con l’abito blu scelto per il suo grande giorno. E così Miles Teller, il noto attore 32enne che, tra gli altri, ricordiamo in film di grande successo come ‘Whiplash’, ‘I fantastici 4’ e ‘Divergent’, ha portato all’altare la meravigliosa Keleigh Sperry, 26. I due stanno insieme dal 2013 e nel 2017 il divo le aveva chiesto la mano durante un safari in Africa. (Continua dopo la foto)









Come da tradizione, l’attore si è inginocchiato davanti alla sua ragazza storica durante un safari e l’ha chiesta in sposa. Lo aveva svelato su Instagram la sorella della fidanzata di Miles, pubblicando alcune foto della coppia, tra cui una con Keleigh che mostra l’anello appena ricevuto. Alle nozze, le cui foto sono poi finite sui social, hanno partecipato anche alcune celebrità, oltre ad amici e parenti. (Continua dopo la foto)





Come Shailene Woodley, amica e collega di Miles, in particolare nella saga di Divergent. O Nina Dobrev, che con lei e lo sposo ha recitato in The Spectacular Now, Grande assente, ma giustificata, Taylor Swift, che ha però fatto recapitare agli sposi un mazzo di fiori con questo dolcissimo messaggio: “Che possiate sempre essere così vicini, sempre e per sempre. Mando i miei migliori auguri a due innamorati nel loro grande giorno. La vostra amica, Taylor”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Take me out, and take me home💗 Un post condiviso da Keleigh Sperry (@keleigh_sperry) in data: 5 Set 2019 alle ore 5:42 PDT



Miles Teller ha scelto il basso profilo per il suo matrimonio con la bella Keleigh, ma non ha certo potuto impedire che, a nozze avvenute, le immagini, tra quelle rubate dai paparazzi e quelle scattate dagli ospiti, finissero in rete. Dell’amore che prova per quella che ora è diventata sua moglie, diceva in una recente intervista: “Prima di lei non avrei mai invitato a cena una sola ragazza di questo mondo, perché non pensavo di poter essere in grado di gestire l’amore e il mio lavoro. Invece, Keleigh mi permette di focalizzarmi davvero sulla recitazione, di fare quello che voglio fare. Può perfino venire sul set a salutarmi e non mi distrae dalla recitazione”.

Jennifer Lopez “atomica” in costume a 50 anni: la foto