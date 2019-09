Brad Pitt, a tre anni dal divorzio da Angelina Jolie confessa: “Ecco cosa mi è successo”

Una separazione dolorosa e, secondo molti tabloid, burrascosa. Che non lo ha aiutato con un problema, l’alcool, non nuovo. “Non ricordo un solo giorno, dopo la fine del college, in cui io non abbia bevuto alcol o fumato marijuana. Oggi sono contento di aver chiuso con tutto questo: da sei mesi non tocco nulla”, aveva ammesso Brad Pitt con GQ nella sua prima intervista dopo il divorzio nel 2017.

Ora, al New York Times, il divo hollywoodiano “cresciuto con l’idea di dover essere capace, forte e di non mostrare mai debolezze”, ha aggiunto qualche particolare in più su ciò che è accaduto nei mesi successivi al divorzio da Angelina Jolie in cui le sue dipendenze avevano giocato un ruolo importante: per un anno e mezzo ha frequentato gli Alcolisti Anonimi. “Ero andato troppo oltre, quindi ho affrontato la mia dipendenza dal bere”, ha raccontato. (Continua a leggere dopo la foto)









Il suo gruppo di recupero era composto interamente da uomini e Pitt era commosso dalla loro vulnerabilità: “Avevo tutti questi uomini seduti attorno, pronti a essere aperti e onesti in un modo che non avevo mai sentito. Era uno spazio sicuro in cui non mi sentivo giudicato e quindi non mi giudicavo io stesso”. “Il punto è che tutti ci portiamo dietro dei dolori e delle perdite – ha sottolineato l’attore – Trascorriamo la maggior parte del tempo a nasconderlo, ma sono lì, dentro di te. Bisogna aprire quelle scatole”. (Continua a leggere dopo la foto)





Ha affrontato le proprie fragilità. “Sono cresciuto con la regola di essere capace, di essere forte e di non mostrare mai le debolezze” ha detto, raccontando il rapporto con il padre, “ma il punto è che tutti portiamo dei dolori e delle perdite. Trascorriamo la maggior parte del tempo a nasconderlo, ma queste restano dentro di te. Bisogna aprire quelle scatole”. (Continua a leggere dopo la foto)





L’attore ha sfruttato alcune delle sue lotte personali per il ruolo di Roy McBride nel film di prossima uscita di James Gray, “Ad Astra”. “Ha sicuramente utilizzato gli stimoli che la vita gli ha dato” ha commentato Gray “ha indagato sull’essenza del personaggio attraverso se stesso”.



