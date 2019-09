Mai vista la mamma di Diletta Leotta? Bionda e super sexy, ecco la ‘signora’ Ofelia

Buon sangue non mente, è proprio il caso di dirlo. Diletta Leotta ha una mamma altrettanto bella e sexy: stessi capelli biondi, stesso sorriso, stesso fisico scultoreo. Ofelia Castorina è sposata con Rori Leotta, una storia d’amore che va avanti da anni. In una recente intervista la Leotta ha parlato della sua famiglia.

"La mia è una famiglia allargata. Mio padre e mia madre erano sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io. Che mi ritrovo con quattro fratelli. Una tribù. Ci amiamo. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza diaspore, litigi o incomprensioni, tentando un'impresa che nella Sicilia di trent'anni fa non era semplicissima. Abbiamo una famiglia enorme e si respira un'armonia totale". Ofelia Castorina sta diventando sempre più un personaggio su Instagram.









Di questo successo social è naturalmente complice la sua popolare figlia, che non manca mai di esternare il suo bellissimo e stabilissimo rapporto con la propria madre e di pubblicare fotografie insieme a lei. Ofelia Castorina è siciliana e vive con la sua famiglia allargata a Catania, città natale di Diletta. La mamma di Diletta Leotta è stata sposata con un altro uomo, con cui ha avuto tre figli. Dopo il divorzio dal primo marito ha conosciuto e poi sposato Rori Leotta, dalla cui relazione è nata Diletta.





Intanto, la vita sentimentale di Diletta Leotta, sembra andare a gonfie vele. Chiusa recentemente la sua lunga storia d'amore con lo storico compagno, il manager Matteo Mammì, la giornalista sportiva si è lasciata andare tra le braccia di un nuovo uomo. Si tratta di Daniele Scardina, detto King Toretto, campione dei super medi. "Diletta Leotta? La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno", ha detto recentemente il pugile in un'intervista.





La Leotta e Scardina si sono conosciuti a marzo per questioni di lavoro e, al termine della lunga storia di lei con Matteo Mammì, tra la presentatrice e il boxeur è scattata la scintilla. Per quanto riguarda invece le foto di Instagram che Diletta pubblica, il pugile si dimostra rispettoso degli spazi di lei e per nulla geloso: "Non mi permetto di giudicare il suo lavoro".

