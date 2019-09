Alessandra Amoroso, sulla barca scoppia la passione. E il fidanzato non si trattiene

È una bellissima storia d’amore quella che c’è tra Stefano Settepani e Alessandra Amoroso, nata un po’ grazie all’aiuto di Maria De Filippi. Lui, infatti, è un produttore esecutivo e lavora per molti dei programmi condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tra questi, in particolare, Amici, il talent show che ha visto trionfare la Amoroso nell’edizione del 2009.

Messi da parte gli impegni di lavoro e il grande successo raccolto dalla hit “Mambo Salentino” con i Boomdabash, Alessandra Amoroso ha trascorso le vacanze in Salento in compagnia del fidanzato. La cantante non ha rinunciato, come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”, a momenti romantici col suo fidanzato e in grande forma col suo bikini è stata sorpresa mentre si gode in dolce compagnia il mare di Porto Cesareo. E tra tuffi in acqua e calorose effusioni, le mani del bel produttore cadono proprio sul lato b della vincitrice di Amici. (Continua a leggere dopo la foto)









Un fisico incredibile quello di Alessandra che i fan non possono fare a meno di sottolineare: “Dai tempi di Amici è dimagrita un sacco”. Alessandra spera di poter essere felice insieme a Stefano, con cui condivide la sua vita da ben tre anni. Sono in tanti coloro che sperano di vederli presto convolare a nozze.

In occasione del compleanno di Stefano, lo scorso aprile, Alessandra gli fece una dedica bellissima. “Non so cosa Dio ha in serbo per noi, so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa”. (Continua a leggere dopo la foto)





Non solo, Alessandra aveva accompagnato questa didascalia con gli hashtag: #ognisantissimogiorno #tiamo #auguriamoremio. Il produttore aveva replicato dicendosi fortunato ad avere al suo fianco una donna come lei e ribadì il grande amore che li lega: “Grazie amore mio per come sei e per quello che fai per noi. Hai un cuore immenso e sono fortunato ad averti nella mia vita. Speriamo di vivere tutto sempre con amore. Ti amo immensamente”, aveva scritto Stefano Settepani.(Continua a leggere dopo la foto)





Su Stefano si conoscono davvero poche cose: sappiamo che è originario di Milano e romano di adozione; alle spalle pare abbia un matrimonio con una donna che lo ha reso padre di due bambine. Milanese d’origine, Stefano si è trasferito a Roma per lavoro: nella Capitale è entrato a far parte della squadra Mediaset, ricoprendo dapprima il ruolo di segretario di redazione e successivamente, dal 2001, quello di produttore esecutivo della Fascino Group.

“Ed è già tradimento”. Temptation Island Vip inizia col botto. Le immagini non lasciano dubbi