Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati. I primi di agosto il modello napoletano aveva confermato le voci che si rincorrevano da tempo. La coppia, che stava assieme da appena due mesi e si era conosciuta nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, e sui social avevano iniziato a mandarsi delle frecciatine via Instagram che non lasciavano presagire niente di buono.

“Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa e ad oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo con il rispetto. – aveva scritto Gennaro Lillio il mese scorso – C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone, ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo”. A giugno il modello aveva detto di amare la nipote di Fabrizio De André e di voler approfondire il rapporto. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ho scoperto che è molto più calma e più tranquilla dì come l’ho conosciuta nella casa. Una persona completamente diversa. – aveva detto Gennaro – Anche più bella! Per questo sono sempre più convinto che quello che è emerso in televisione di lei sia legato al forte stress che stava vivendo in quei giorni. Anche se trovo che abbia avuto un comportamento inaccettabile, mi sento di perdonarla perché voglio credere che Francesca, fuori dal contesto del reality televisivo, possa esprimere ben altre qualità. Insomma, posso assicurarvi che lei non è assolutamente quella persona che si è vista in tre o quattro vicende successe durante il programma”, aveva concluso. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma in un mese le cose sono cambiate e il modello ha deciso di chiudere la relazione. E adesso, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Lei’, il modello ha spiegato anche i motivi della rottura. “Il vero motivo? Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi”, ha spiegato Gennaro Lillo. (Continua a leggere dopo la foto)





“Se sono pronto ad una nuova storia? Se dovesse arrivare una persona bella, giusta, a me compatibile e con cui ci sia una bella attrazione mi direi ‘perché no?’. Ma non sono alla ricerca, non lo sono mai stato. Vivo la mia vita e se arrivano delle cose belle non me le lascio scappare”, ha fatto sapere il modello napoletano. Gennaro Lillio era entrato da single, ma durante la sua reclusione nella casa del Grande Fratello 2019, dopo un travagliato corteggiamento, era riuscito a conquistare Francesca De Andrè.

Carla Bruni al mare: la ex top model con la cellulite lascia i fan senza parole