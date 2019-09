“Quindi è vero”. Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, la voce che circola è clamorosa

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono ormai una coppia. La ex moglie di Eros Ramazzotti e l’imprenditore piemontese sono usciti allo scoperto. La foto del bacio tra i due ha ormai fatto mettere l’anima in pace a chi sperava che Eros e Marica sarebbero potuti tornare insieme. No, ormai Marica ha una nuova storia anche se è ha un rapporto sereno con Eros. I due hanno deciso di continuare a vedersi di tanto in tanto per il bene dei figli e per non far loro accusare troppo la separazione. Ora, però, sta circolando un gossip davvero bomba.

Stando a quanto pubblicato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Marica e Charley stanno pensando di andare vivere sotto lo stesso tetto. I due sarebbero pronti alla convivenza e avrebbero scelto come nido d’amore un lussuosissimo appartamento al centro di Milano. Non è che per caso hanno anche intenzione di allargare la famiglia? Beh, perché no. Tutto è possibile… “Si mormora che sognino fiori d’arancio e che potrebbero a stretto giro anche pensare di allargare la famiglia”, scrive Dandolo. Continua a leggere dopo la foto









Per Eros il colpo si fa sempre più duro… Va bene la separazione, va bene che abbia un altro, va bene, al limite, pure la convivenza. Ma un altro figlio… Marica Pellegrinelli è già mamma di Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4, figli dell’ormai ex marito Eros Ramazzotti, mentre Vezza non ha figli. Sarà con la Pellegrinelli che deciderà di metter su famiglia? È probabile. La relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza è stata al centro delle polemiche. Continua a leggere dopo la foto







I fan di Eros non hanno gradito che lei abbia subito trovato un altro uomo dopo la fine del rapporto con Ramazzotti. Anche Massimo Boldi ha commentato l’unione tra Marica e Charley: “Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”, ha dichiarato l’attore che però ha voluto precisare che la storia tra Marica e il rampollo non è nata quando lei stava ancora con Eros. Continua a leggere dopo la foto





“Sua mamma Sandra è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio – ha aggiunto Boldi – Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire”.

Eros Ramazzotti senza Marica Pellegrinelli. La nuova vita del cantante stupisce