Melissa Satta da togliere il fiato a Venezia: si toglie la giacca e stende tutti

Melissa Satta da togliere il fiato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La ex Velina di Striscia la Notizia ha poi condiviso sul suo profilo Instagram alcuni particolari del suo look ‘da infarto’ e i fan, neanche a dirlo, l’hanno riempita di complimenti. Per Melissa questa è stata un’estate di felicità ritrovata dopo mesi difficili per la crisi con il marito e papà di suo figlio Kevin Prince Boateng.

Ora però sono ritornati insieme e in vacanza hanno mostrato a tutti la bellezza della loro famiglia riunita, come mostrano i diversi scatti social condivisi da entrambi che hanno fatto esultare i follower. Alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, invece, Melissa si è mostrata in tutto il suo splendore. Tante, tantissime le dive e le vip internazionali e del nostro mondo dello spettacolo che hanno sfilato e brillato sul tappeto rosso e la Satta non è stata certo da meno. (Continua dopo la foto)









Con il suo fisico statuario, Melissa è arrivata in Laguna in forma smagliante. E super sexy. Come detto, ha poi regalato ai suoi fan di Instagram dettagli e particolari del look sfoggiato sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia e incantato proprio tutti. Diverse foto, frontali e di profilo, in cui è esplosa tutta la sua bellezza mediterranea. Un vero schianto. (Continua dopo la foto)





La Satta, con un tailleur nero pantalone, ha poi tolto la giacca rivelando un reggiseno molto particolare e piccante che, naturalmente, ha subito catalizzato l’attenzione dei fotografi assiepati ai lati del tappeto rosso. Sotto la giacca con ampia scollatura a ‘V’, la ex velina indossava solo un reggiseno liscio, in seta, color rosa antico e ‘a punta’. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram W.i.B. In Venice #venezia76 🖤@manilagraceofficial #manilagracevenezia76 #ad Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 30 Ago 2019 alle ore 12:53 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🌙✨ Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 4 Set 2019 alle ore 12:10 PDT



Le sue curve sinuose e perfette e i capelli stirati sul davanti e raccolti con una coda di cavallo hanno fatto il resto. Con il risultato che alla vista di tanto splendore e sensualità i fan sono impazziti. E sotto ai post che la bella Melissa ha condiviso su Instagram i commenti non si contano: “Sei di una bellezza disarmante! Le donne che non apprezzano?!?! Solo invidia.. avanti così sempre, sei il top”, scrive una. E un altro: “Supermegafantameravigliosa”.

Vanessa Incontrada, la rivincita contro le critiche: ovazione per l’ultima foto social