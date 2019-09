Arianna David, ma che fine ha fatto Miss Italia 1993? Oggi è una donna, molto diversa da allora

Ricordate Arianna David? Stiamo parlando della bellissima modella che ha vinto Miss Italia nel 1993. Quando vinse il concorso per la più bella d’Italia era una ragazzina: aveva solo 20 anni. Giovane ma splendida. E anche spigliata. Per questo aveva sbaragliato la concorrenza e si era aggiudicata il titolo di più bella d’Italia. Da quel momento si aprirono per lei le porte del mondo dello spettacolo. Per dire, ha condotto il programma “C’era una volta” di Pippo Baudo.

Poi è stata attrice nella fiction “Europe Connection” ed è stata testimonial di vari brand e servizi pubblicitari. Qualche anno dopo, nel 1995, Arianna David è tornata a Miss Italia come co-conduttrice insieme a Fabrizio Frizzi mentre nel 1997 ha affiancato Mike Buongiorno in Vela Estate su Rete4. La sua carriera è continuata con Paperissima Sprint e con Sanremo contro Sanremo su Rai1. Ma è da un po’ che Arianna David è sparita dalla tv. Cosa è successo? Continua a leggere dopo la foto









Col passare del tempo la sua popolarità ha cominciato a scemare. Poi ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi: era il 2006 e si classificò quinta. Nel 2012 partecipa di nuovo al reality per poi essere eliminata durante la terza puntata. Poi Arianna David è diventata mamma ma ha passato un momento difficile: è infatti stata vittima di stalking per colpa dell’ex ragazzo che la perseguitava. Attualmente il ragazzo è agli arresti domiciliari e Arianna ora può vivere la sua famiglia con serenità. Continua a leggere dopo la foto





Ora, però, è felice al fianco del marito David Liccioni. Al debutto a Salsomaggiore aveva solo 20 anni, un viso acqua e sapone, capelli biondi e un fisico acerbo. Oggi, certo, è molto diversa da allora. Trasformata. Oggi Arianna ha i capelli scuri, è una donna e ha deciso di passare dal chirurgo per ritoccarsi il seno. Il motivo? L’anoressia, che aveva cambiato completamente il suo aspetto e anche il suo seno. Continua a leggere dopo la foto





“In passato ho sofferto di anoressia – aveva raccontato a Novella 2000 – il mio seno era diventato orrendo e dovevo rimpolparlo, anche per esigenze di lavoro. Prima due interventi, entrambi con complicazioni varie. Poi un cambio di chirurgo e altri guai. Dopo sei operazioni al seno disgraziate, Roy De Vita ha risolto il problema. Ma ha dovuto ricucire i muscoli del costato e riposizionare le protesi”.

Martina Colombari, fisico da Miss Italia: bikini hot e curve da ventenne