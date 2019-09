Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più uniti e innamorati. Da quando hanno reso ufficiale il loro ritorno di fiamma hanno riempito i rispettivi profili social con foto ‘bollenti’ e dediche d’amore. E l’altra sera sono anche apparsi insieme sul palco del Festival di Castrocaro. Fortemente voluti dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero, i due potrebbero anche essere in procinto di convolare a nozze per la seconda volta, dopo il primo matrimonio celebrato nel 2013.

In realtà i rumor delle seconde nozze sono inarrestabili da mesi ormai e da quando sono tornati insieme non si fa che parlare anche del secondo figlio dopo il primogenito Santiago. E, come se non bastassero i pettegolezzi, a mettere altra carne al fuoco sono state le parole di Simona Ventura durante il Festival di Castrocaro. Parole che, come riporta Il Giornale, potrebbero voler lasciare intendere che a breve si diranno ancora ‘sì’. (Continua dopo la foto)









“Stefano, il tango con Belen è rimasto nella storia”, ha esordito la Ventura al Festival di Castrocaro, poco prima dell’esibizione dei De Martinez eseguita in un bollente “paso doble”. “Il vostro è un grande, grandissimo amore – ha proseguito la conduttrice ed ex moglie di Stefano Bettarini – Lo sai che io sono per voi, sono vostra fan. Mi propongo come testimone alle vostre bis nozze, se ci saranno”. (Continua dopo la foto)





Gli ascolti del Festival di Castrocaro, che avrebbe dovuto consacrare Belen e Stefano come coppia (anche) di conduttori, sono però stati assai deludenti. Il programma non è arrivato nemmeno sul podio della serata ora in tanti si chiedono se i due otterranno il DopoFestival. Nel frattempo la vita familiare procede a gonfie vele e per Santi è già suonata la prima campanella. De Martino junior frequenterà la scuola primaria all’American School of Milan, un istituto privato che ha una retta “da capogiro”. (Continua dopo le foto)





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 2 Set 2019 alle ore 3:48 PDT



La scuola internazionale di Santiago è frequentata anche da altri “figli vip” (tra cui quelli di Federica Panicucci e Mario Fargetta e quelli di Edoardo Stoppa) ed è suddivisa in quattro livelli: lower elementary, upper elementary, middle school, high school. La retta dell’istituto, si diceva. Come si legge su Il Messaggero, si parte dai 10.200 euro per arrivare a 19.500 euro se a pagare sono persone fisiche. Se invece la retta è a carico delle aziende i costi sono maggiori.

