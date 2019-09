Mercoledì 4 settembre a Venezia, è stato presentato il docu-film sulla vita di Chiara Ferragni. Grande attesa per “Unposted” ma soprattutto per lei, la mitica Chiara Ferragni che, appena arrivata sul red carpet in un meraviglioso abito nero di Dior, è stata letteralmente assalita dai fan. Ma, sul red carpet, una ragazza bionda e “sconosciuta” ha incuriosito tutti. Capelli biondi, labbra carnose, trecce, viso da bambolina, abito più che sexy che lasciava ben poco all’immaginazione, quella ragazza si è messa in posa sul red carpet ed è stata immortalata a destra e a sinistra.

Ma chi è? E cosa ci faceva lì? È un’amica della Ferragni? Le due si conoscono? Lo ha scoperto Vanity Fair… Con quel rossetto nude che metteva ancora più in evidenza le sue labbra morbide, quel vestito croche che metteva in evidenza il fisico, “la ragazza sconosciuta è stata capace di far andare su di giri i fotografi al Festival del Cinema di Venezia 2019” scrive il settimanale. Continua a leggere dopo la foto









E dunque chi è? Chi è quella ragazza bellissima e sicura di sé che faceva tanto la diva davanti agli obiettivi? Si tratta di Fiorenza D’Antonio, 22 anni, nata a Napoli. Sono tutte informazioni che Vanity ha trovato sul profilo Instagram della ragazza che, sul social, ha poco più di 40 mila follower. Niente in confronto a quelli della Ferragni. Eppure ha tentato (ed è quasi riuscita) a rubarle la scena. Torniamo a Fiorenza. Continua a leggere dopo la foto





“Aspirante attrice, presentatrice. Secondo posto a @missitalia. Miss @equilibra_ita e #misssocial”, si legge sul suo profilo che è pieno di foto che mettono in mostra la sua bellezza. Ed è anche una scoperta della @condenastacademy in collaborazione con @sda_bocconi, l’accademia che forma le future influencer che seguiranno le orme di Chiara Ferragni (o che prenderanno il suo posto). Sarà lei, dunque, la degna erede della regina dei social? Questo è da vedere… Continua a leggere dopo la foto





“Il mio sogno è quello di avere una famiglia con tre figli maschi, perché secondo me sono più facili da crescere. Il mio fidanzato è l’uomo della mia vita – raccontava in un’intervista a Vero dopo Miss Italia – So che ci sposeremo ma prima voglio avviare bene la mia carriera”. Nell’ottobre 2018, come si legge in rete, Fiorenza è diventata la valletta del tabellone per la trasmissione Domenica In e una delle protagoniste della serie tv Brian Scott alla ricerca della tomba secolare.

