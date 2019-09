Gianni Sperti ingrassato: la foto al mare con la pancia gonfia spiazza le fan

Gianni Sperti ingrassato, le ultime foto che circolano deludono i fan. Ci siamo: il 9 settembre riparte Uomini e donne, l’amato dating show giornaliero condotto da Maria De Filippi. C’è grande fermento per la nuova edizione e gli appassionati non stanno più nella pelle: vogliono vedere che cosa accadrà e soprattutto hanno desiderio di rivedere i loro beniamini, cioè gli storici opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Proprio Sperti al momento sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza e si gode il relax. Ma pare che si sia rilassato un po’ troppo… Il dettaglio del suo fisico non passa certo inosservato…

Gianni Sperti da anni è al fianco di Tina Cipollari, in qualità di opinionista nel seguitissimo programma di Maria De Filippi. Grazie alla sua schiettezza e alla sua simpatia è subito diventato uno dei personaggi chiave del programma. 46 anni, ex marito di Paola Barale, ex ballerino, Sperti ha sempre tenuto alla sua forma fisica. Continua a leggere dopo la foto









Ha sempre avuto un corpo perfetto, muscoli definiti, addominali tonici, ma, attualmente, sembra un po’ meno in forma del solito. A paparazzarlo al mare in Puglia è stato il settimanale Nuovo che ha pubblicato delle foto che ritraggono Sperti appesantito e con un po’ di pancia. La pancia è rilassata e gonfia! Si è allenato meno durante queste vacanze? Sembrerebbe proprio di sì. Le fan, quando hanno visto la foto, sono rimaste un po’ deluse e hanno fatto fatica a riconoscerlo. Continua a leggere dopo la foto





E voi che ne dite? Beh, non c’è niente di male se questa estate ha deciso di andare meno in palestra… D’altronde le vere vacanze sono quelle in cui si riesce a staccare la spina. Da tutto. Palestra inclusa. Le registrazioni di Uomini e donne sono iniziate il 29 agosto e intanto sono stati diffusi i nomi dei tronisti: Giulia Quattrociocche, 27 anni, romana; Sara Tozzi, 22 anni, modenese; Giulio Raselli, volto già noto all’interno del programma e Alessandro Zarino, ex tentatore di Temptation Island. Continua a leggere dopo la foto





Nel frattempo anche Paola Barale, ex moglie di Sperti, a Non Disturbare, il programma condotto da Paola Perego, era tornata a parlare di lui. E aveva parlato del suo desiderio di paternità. “Non ho questa necessità – ha detto alla Perego – Credo di non aver fatto figli perché credo di non aver mai avuto vicino una persona che mi ha invogliato. Quando ero sposata lui li voleva, però io ero impegnata sul lavoro, Gianni un po’ lavorava e un po’ non lavorava e per quanto mi riguarda un figlio si fa in una condizione stabile”.

