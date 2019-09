È lei la sorella di Caterina Balivo. Mai vista? Ecco la ‘piccola’ Sarah

Da alcuni anni Caterina Balivo è un volto conosciuto della Rai. Dopo una lunga esperienza nel programma di tutorial Detto Fatto, nel 2018 i vertici di Viale Mazzini l’hanno promossa sulla prima rete affidandole il nuovo format ”Vieni da me”. All’inizio il programma ha stentato a decollare, ma con il passere delle settimane Caterina Balivo è riuscita a trascinare il pubblico e a ottenere un ottimo successo in fatto di ascolti. Concluse le registrazioni la conduttrice si era sfogata e sui social aveva lanciato diverse frecciatine.

“Ci sono stati mesi in cui per far funzionare il programma tornavo a casa tardi, tardissimo. – aveva scritto – Cominciare una cosa da zero credetemi è un’impresa ardua, e questa è stata la mia terza start up per la Rai. E’ tutto più semplice prendere già un pacchetto bello e fatto… Cosa ovvia, direte, ma non per tutti quelli che criticavano o scrivevano articoli contro”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ad oggi che siamo in chiusura vi dico che questi benpensanti non hanno mai tenuto conto che la fase embrionale di un programma tv in una fascia televisiva consolidata avrebbe meritato un po’ più di rispetto, anche solo per il fatto di capire dove saremmo arrivati. A tutti loro dico di divertirsi di più anche salendo su uno scivolo per bambini, perché la vita è bella breve e viverla per attaccare gli altri è davvero da poveretti“, aveva concluso la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)





Semplice e genuina, Caterina Balivo è riuscita a entrare nel cuore degli italiani. Di lei sappiamo tutto, è sposata con Guido Maria Brera e ha due figli, Guido Alberto e la piccola Cora, ma non tutti sanno che la conduttrice napoletana ha una sorella più piccola di lei che è estranea al mondo dello spettacolo. Sarah Balivo è nata ad Anversa il 26 aprile 1988 e grazie alla sua tenacia è riuscita a spianarsi la strada conquistando il suo successo personale. E se la consanguinea maggiore ogni giorno appare in diretta sul piccolo schermo, Sarah ha trasformato il suo sogno in lavoro. La ragazza, infatti fa l’architetto e ha una grande passione per le calzature di lusso. (Continua a leggere dopo la foto)





Sul suo blog, 2 Biscotti nel tè si definisce «architetto e set designer per vocazione». Un diario di viaggio di una napoletana doc dove c’è di tutto, da consigli su dove andare, decori da realizzare, esperienze da vivere. «Mi ispiro a tutto ciò che è bon ton, ma in chiave moderna», ha detto parlando della sua finestra 2.0, fil rouge che segue anche nella realizzazione di sneakers, pumps, stivali etc. per la sua linea di scarpe Madame Cosette.

Barbara D’Urso, pronta a tornare in tv, saluta l’estate con una foto sexy