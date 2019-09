Ludovica Valli è una ex protagonista di Uomini e Donne. L’abbiamo conosciuta anni fa nel programma di Maria De Filippi, dove credeva di aver trovato il vero amore. Aveva scelto Fabio Ferrara con cui poi aveva partecipato a Temptation Island. Lui, Fabio, attualmente lavora proprio nella redazione del docu-reality di Canale 5; lei, invece, è diventata una influencer di Instagram, dove è seguitissima. Questa estate, per esempio, hanno fatto furore le foto di Ludovica in costume.

Una delle ultime foto hot è quella che la ritrae coperta solo da un telo grigio. La ex tronista ha lasciato volare la fantasia di tutti mostrando un dettaglio bollente: un seno generosissimo ed ‘esplosivo’. Ma i commenti non si sono limitati a questo particolare rovente: la Valli è veramente uno schianto con i capelli bagnati e lo sguardo sensuale. Like e messaggi a pioggia, ma anche nel suo caso le critiche non si risparmiano. (Continua dopo la foto)









Parole pesanti, accuse e commenti feroci. Poco tempo fa la Valli era tornata sulla polemica degli haters: “Mi dispiace tanto leggere alcune cose ma fatemi capire… voi vi fidanzate dopo mesi o anni vi lasciate per le più svariate motivazioni o per il semplice fatto che uno dei due non è più innamorato, e poi sapete già che resterete sole per tutta la vita? Vi prego, non prendiamoci in giro”. (Continua dopo la foto)





Per quanto riguarda la vita sentimentale, Ludovica Valli sembrava aver ritrovato l’amore con Federico, personal trainer lontano dal mondo dei riflettori dello spettacolo. Ma anche con lui le cose non sono andate per il verso giusto e a luglio ha deciso di comunicare la rottura ai suoi follower con un post. E ora? Ora pare che ci sia un altro uomo al suo fianco: Ludovica è stata beccata in dolce compagnia di quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato. (Continua dopo le foto)







A quanto si legge in rete, lui sembra essere più grande di lei. Si sa poco e niente ancora in realtà: si chiama Gianmaria Di Gregorio ed è il general manager di un tour operator specializzato sugli appartamenti a Ibiza, dove la Valli ha trascorso tutta l’estate. I due si sono mostrati insieme sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, come mostra la foto qui sopra.

