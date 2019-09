“Con Silvio Berlusconi…”. Toffanin, arriva la verità sul suo rapporto con il suocero

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono da anni una moderna favola d’amore. Lontani dal gossip, sempre insieme, mai nessuna ombra ha scalfito il loro rapporto. Della conduttrice di Verissimo sappiamo praticamente tutto, anche se continua a mantenere un profilo basso e riservato.

In una recente intervista Pier Silvio Berlusconi ha rivelato un importante particolare sul loro amore. Stando alle sue dichiarazioni, un ruolo chiave nella loro storia, infatti, l'ha giocato il trasferimento dell'intera famiglia in Liguria. Qui, infatti, la coppia e i due figli, Lorenzo e Sofia, hanno la loro dimora principale.









"Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi", ha raccontato Pier Silvio Berlusconi a "Tv, Sorrisi e Canzoni", "Abbiamo iniziato a dire: 'Restiamo qui per un altro weekend'. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti. Ed è stata una scelta che rifarei mille volte. Lorenzo va a scuola qui, alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica mi dedico completamente e con gioia ai miei bambini".





Quando si parla di lavoro e professionalità, però, i due si lasciano andare a qualche dichiarazione in più. Le ultime dichiarazioni di PierSilvio Berlusconi, ad esempio, includono anche la moglie su cui ha espresso dei giudizi, almeno come conduttrice tv. Silvia Toffanin, infatti, è da molti anni la regina indiscussa di Verissimo, un programma in cui ha dimostrato la sua bravura, specialmente in casi difficili, come l'intervista a Pamela Prati.





Della conduttrice di Verissimo sappiamo praticamente tutto, anche se continua a mantenere un profilo basso e riservato, ma quali sono i suoi rapporti con Silvio Berlusconi? In molti in questi anni si sono chiesti quale sia il suo rapporto con l’ex premier. In un’intervista rilasciata un pò di tempo fa, l’ex Letterina di Passaparola, si è lasciata andare a delle dichiarazioni sul suo suocero: “Io sin dall’inizio ho sempre avuto un rapporto molto bello con lui. Posso dire che è un nonno molto dolce ed amorevole”.

