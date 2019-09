E il gran giorno di Chiara Ferragni è arrivato. L’influencer ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il documentario a lei dedicato. ‘Chiara Ferragni Unposted’, questo il titolo del film sulla vita della fashion blogger italiana più famosa nel mondo e diretto dalla regista Elisa Amoruso, sarà presto al cinema ma per soli tre giorni (il 17, 18 e 19 settembre) e in alcune sale. Ma già l’arrivo della Ferragni al Lido ha scatenato la folla.

I fan sono andati in delirio appena Chiara è sbarcata in Laguna con un total look Dior e la maglia con scritta “J’Adior Venezia”. Poi le immagini del photocall prima della grande serata, con un look che, è il parere di molti, poteva essere ben più studiato. Chiara ha indossato un modello a vita alta a fantasia check sempre di Dior abbinato a una pesante collana d’oro e a un paio di semplici décolleté nere. (Continua dopo la foto)









“Sembra una tovaglia” è uno dei commenti più ripetuti, ma tanti hanno sottolineato anche che per una giornata così importante avrebbe dovuto optare per un look più d’impatto. “Spero per te che non sia il vestito per il red carpet”, ha scritto qualcuno su Instagram. “Siamo ancora sicuri sia una fashion blogger?”, si chiede qualcun altro, facendo presente che “con tutte le cose bellissime che hai nell’armadio potevi osare un po’ di più”. (Continua dopo la foto)





Poi, per la serata, Chiara Ferragni ha indossato un lungo abito nero, decorato di strass. Un vestito bellissimo con una profonda scollatura sul seno e sulla schiena. Make up delicato e i lunghi boccoli biondi da un lato. Da restare a bocca aperta. Sempre con il marito Fedez al suo fianco, ma non solo. A darle sostegno anche le sorelle, Francesca e Valentina con i rispettivi fidanzati. (Continua dopo la foto)







C’è stato però anche un momento imbarazzante durante la serata. Un incidente sexy catturato dagli obiettivi dei fotografi del sito Tabloit, che ha pubblicato le fotografie di Chiara Ferragni “fuori di seno” sul tappeto rosso. Mentre Chiara si accingeva a salutare emozionata Alberto Barbera, il direttore del Festival, la scollatura dell’abito ha rivelato il seno destro. Insomma, un piccolo fuori programma.

