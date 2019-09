Valentina Vignali squarciacuore: perizoma ‘invisibile’ e fondoschiena di marmo

La cestista Valentina Vignali sa sempre come regalare ai suoi fan scatti hot e pose sexy. L’ultima foto pubblicata su Instagram ha decisamente alzato la temperatura.È tornata in splendida forma dicendo addio ai chiletti di troppo, accumulati con l’esperienza al Grande Fratello. All’interno della casa in molti l’avevano criticata per aver preso dei chili. In primis Francesca Cirpiani, che in un post pubblicato sui social aveva fatto il confronto del lato b di Valentina all’interno della casa e su Instagram con una didascalia al veleno: “Vignali solo Photoshop”.

Valentina Vignali aveva parlato della sua forma fisica non proprio ottimale, ma appena uscita dal Grande Fratello ha iniziato ad allenarsi e a mangiare in maniera sana. Dopo due mesi di dieta e allenamento aveva pubblicato video e foto che mostravano il cambiamento del suo fisico e il ritorno alla sua normalità, fatta di un intenso allenamento e a una dieta sana ed equilibrata. (Continua a leggere dopo la foto)









”Durante il grande Fratello ho preso dieci chili – aveva spiegato la Vignali – ma prima di entrare ne avevo presi altri tre. Quindi stavo a più 13. C’è ancora da fare ma ci riuscirò”. Valentina Vignali è tornata in forma smagliante e proprio dalle foto pubblicate sui social si può notare la differenza. L’ex gieffina ha pubblicato un selfie in intimo nero in bagno mentre mette in mostra un lato B che ha letteralmente mandato in delirio gli ammiratori. «Un bel culo senza silicone, lo rispetto» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Bella Vignalona mia». Ormai i fan non sanno più chi ringraziare per uno spettacolo del genere e così: «Complimenti alla mamma». (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo essere diventata una protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d’Urso, Valentina Vignali è tornata a far parlare di sé. Questa volta l’ex gieffina mette in subbuglio la rete dopo aver annunciato ai suoi fedeli sostenitori di attendere l’imminente uscita del suo libro dal titolo “Forti come noi”, il cui rilascio, proprio come per il primo libro di Giulia De Lellis, è previsto nel mese di settembre. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ai primi di luglio ho scattato con un body arancione – fa sapere l’influencer e cestista Vignali al popolo del web, sul conto del suo libro in uscita -. All’epoca non vi dissi di cosa si trattava. Non era per un giornale di moda ma era la copertina di qualcos’altro. È quasi un anno che sto lavorando a questo progetto, dall’autunno scorso poi c’è stato il Grande Fratello di mezzo e la data di uscita è stata posticipata. Però posso dirvi ufficialmente che il 24 settembre uscirà il mio libro. Si chiama ‘Forti come noi’ ed è un’autobiografia”.

