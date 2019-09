Ambra Angiolini è un’attrice, presentatrice e cantante che vanta una lunga carriera alle spalle, ha recitato in molti film come Saturno Contro, ha presentato molti programmi come Generazione X e per ultimo il Concerto del Primo Maggio ed ha iniziato la sua carriera giovanissima conducendo “Non è la Rai” dove si è fatta notare anche come cantante. Oltre alla sua professionalità e bravura però è nota anche per la sua simpatia e ironia.

La Mostra del Cinema è uno degli eventi più seguiti e chiacchierati del momento. Anche quest’anno, come capita spesso, non sono mancate le critiche. A far discutere non sono stati tanto i film o i look sfoggiati dalle dive sul red carpet, quanto la presenza sul tappeto rosso di ‘influencer’ e personaggi provenienti dal mondo del reality o da Uomini e Donne che hanno pochissimo a che fare con il mondo del cinema.









Dalla fashion blogger Giulia De Lellis, arrivata con Andrea Iannone, a Ludovica Valli, approdata in Laguna con il fidanzato Marco Fantini, conosciuto a Uomini e Donne, ad Andrea Cerioli e la fidanzata Arianna, anche loro provenienti dal programma di Maria De Filippi. Ma anche Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, e il fidanzato conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Ignazio Moser.





Proprio Ambra ha pubblicato una foto ironica. Una vera frecciatina all’organizzazione della mostra del cinema di Venezia che ha invitato questi ‘personaggi’ che poco hanno a che fare con il cinema. Nello un selfie del suo primo piano con il nulla dietro corredato dalla legenda “Venezia 76 red carpet ‘The New Pope’… ops! Scusate ho sbagliato didascalia…”. Immediati i commenti dei follower, che hanno criticato l’assenza di Ambra e la presenza di influencer e fashion blogger.





”Ti stimo per questo post. È veramente assurdo. Il festival del Cinema di Venezia, patrimonio culturale d’Italia che si è trasformato in una sfilata di influencer nessuno dei quali ha fatto mai neppure un cameo. È veramente triste questa cosa… zero rilievo ai film ed agli artisti… solo dellfilee anche di dubbio gusto. Sono convinta che ci sia spazio per tutti, ma perché invadere spazi altrui? Perché?”, si legge tra i commenti. ”Hai vinto tutto!!!”, ”Ma queste influencer lo capiranno che sono di troppo??”. Ambra non ha aggiunto altro, ma quando un follower le ha chiesto: “Ma una volta non sei stata la madrina?”, si è limitata a rispondere: “Certo. Esperienza rara”.

