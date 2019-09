Ultimo capovolgimento di fronte nell’infinita novella di gossip tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Un amore scoppiato in fretta, deflagrato con tutta la passione del caso tra abbracci, baci e commenti dolcissimi sui social. I due infatti avevano ricominciato a mandarsi messaggi teneri e dediche romantiche sul loro campo, ovvero Instagram, ma oggi è arrivato l’ennesimo annuncio che i fan proprio non si aspettavano, dato che da un po’ di tempo sembravano aver ritrovato la serenità di una volta.

E invece Lucas ha spiazzato tutti annunciando la fine della sua storia con la Henger e soprattutto muovendo delle accuse alquanto forti nei confronti della ragazza. Lucas ha pubblicato su Instagram una stories dove si vedevano le corna di un cervo in primissimo piano, accompagnate dalla didascalia 'Situazione attuale'. Un modo con il quale l'ex tronista di Uomini e donne ha voluto quasi sottolineare di essere stato tradito dalla sua fidanzata.









Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo la foto delle corna, Lucas ha anche postato un'immagine dove si vedeva la bella Mrcedesz al fianco di Andrea Montovoli, attore e concorrente di una delle passate edizioni di Ballando con le stelle. A quanto pare, quindi, sembrerebbe proprio che Lucas sia venuto a conoscenza di un flirt tra la sua fidanzata e l'attore e ha deciso di svelare tutto sui social, salvo poi cancellare le stories che aveva fatto ma ormai era già troppo tardi.





La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per l'ex protagonista del Trono Classico dato che fino a ieri sera i due piccioncini si stavano godendo le vacanze mano nella mano in terra sarda. Oggi però sembra essersi aperto un nuovo scenario per Lucas, che amareggiato prima ha condiviso tutto sui social e poi ci ha ripensato cancellando tutto. Lo scorso agosto i due si erano lasciati e Peracchi lo aveva annunciato sui social. E così a chi gli chiedeva ma è vero che vi siete lasciati, Lucas Peracchi aveva confermato che è "Da un mese". Mentre un altro fan gli domanda: "Con Mercedesz?", e lui: "Sì, mi ha lasciato lei".





Era stata proprio la figlia della Henger a confessare come la storia non stesse andando bene: “Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato”. “Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo farci dividere da una città. Così ho ceduto io e sono andata a vivere da lui, a Castell’Arquato. Ma per amore si fa questo e altro”.

