Cecilia Rodriguez, la passerella è perfetta. Curve pazzesche che infiammano

Brad Pitt, Scarlett Johansson, Meryl Streep, Joaquin Phoenix, Catherine Deneuve. Sono solo alcuni dei nomi stellari che hanno solcato il tappeto rosso della 76ma mostra di Venezia. Un’edizione mai così gremita di star, italiane e straniere, glamour, e film attesissimi per la prossima stagione. Un risultato incredibile che conferma il grande appeal della kermesse più antica del mondo.

La star delle star è Meryl Streep, che in elegante abito azzurro ha posato per i fotografi con il regista Steve Soderbergh e Gary Oldman, con cui ha presentato il film "The Laundromat". Flash scatenati anche per l'attrice francese Isabelle Huppert, in abito scintillante. Deliziosa in abito rosa Sienna Miller. Ma la regina del red carpet è stata Lina Wertmuller, la regista italiana che riceverà quest'anno l'Oscar alla carriera.









A vincere a mani basse il titolo di più bella della serata, senza dubbio, la madrina del Festival Alessandra Mastronardi, preziosa in un abito abbellito da ricami gold. E ancora il look dandy glam di Achille Lauro. L'eleganza, quella classica, incondizionata e indiscutibile, arriva grazie alla presenza magica di Kasia Smutniak, che incanta, a un evento Campari, in una meravigliosa creazione firmata Valentino. Chapeau!





Ieri si è tenuta la prima del film "Om Det Oandliga" e a sfilare di fronte i fotografi (non si sa a quale titolo) sono stati i 'personaggi' ex reality ex ed Uomini e Donne, da Cecilia Rodriguez e il Ignazio Moser, a Beatrice Valli e Marco Fantini. Cecilia Rodriguez, accompagnata da Ignazio Moser, ha scelto un abito nero Blumarine con la gonna asimmetrica di piume, Beatrice Valli ha puntato sull'argento, mentre Mila Suarez sullo spacco.





“Abbiamo appena fatto il nostro primo red carpet a Venezia”, fa sapere un raggiante Moser che si prende una battutaccia dalla Rodriguez: “E ultimo”. Scherzi e sorrisi, si diceva. Ignazio poi riprende: “Chechu, un po’ indisciplinata come sempre, però per fortuna che c’ero io che l’ho disciplinata un po’ per la storia“. Infine il giovane torna serio: “Comunque fico fico“. Belli i tempi in cui le star che arrivano a Venezia erano dei veri divi.

