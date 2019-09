Incidente per Mahmood, tuffo di testa sugli scogli in vacanza: a un passo dal dramma

Mahmood ed Elodie Patrizi si sono concessi una breve vacanza in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. La cantante è da qualche mese impegnata con il collega Marracash, che però non li ha seguiti in Sardegna per impegni di lavoro. In questi giorni Elodie è presente alla Mostra del Cinema di Venezia mentre Mahmood è impegnato nella promozione del suo ultimo singolo Barrio.

Come racconta il settimanale Chi, nell’ultimo giorno di vacanza disponibile i due hanno deciso di regalarsi un’escursione in gommone nelle acque cristalline della Costa Smeralda. Tranquilli e rilassati, i due hanno trascorso una giornata all’insegna del relax ed Elodie, sempre più sexy, si è concessa anche un topless di fine stagione. Tra tuffi, selfie e risate, però, l’inconveniente era dietro l’angolo per il cantante vincitore di Sanremo. Dopo l’ennesima immersione con tanto di maschera per ammirare i fondali sardi, il cantante si è tuffato ma è riemerso visibilmente ferito alla testa. (Continua a leggere dopo la foto)









Pare che Mahmood abbia fatto male i conti con uno scoglio affiorante e abbia “graffiato” la testa contro alcuni ricci di mare. Nelle foto pubblicate dal settimanale si vede infatti Mahmood con un cerotto in testa. I due cantanti stanno vivendo un momento d’oro: lei ha festeggiato il disco di platino per il singolo “Margarita” e lui è reduce dal grande successo mondiale di “Soldi” dopo la vittoria a “Sanremo”. Bene, come mostrano le foto del settimanale “Chi” i due si godono un raro momento di relax in Sardegna. (Continua a leggere dopo la foto)





In barca Elodie sfodera la sua carica sexy in topless, mentre Mahmood è protagonista di un piccolo incidente, un “doloroso” tuffo in acqua archiviato con un punto in testa. Manca all’appello il fidanzato della cantante, il rapper Marracash, che è rimasto a Milano a registrare il nuovo album. Il successo non ha cambiato la vita di Alessandro Mahmoud, che continua a frequentare gli amici di sempre. Tra questi proprio Elodie Di Patrizi, diventata famosa nel 2015 grazie ad Amici di Maria De Filippi. L’italo-francese e il collega si conoscono da tempo e hanno un legame di stima e affetto sincero. (Continua a leggere dopo la foto)





Elodie e Mahmood si supportano a vicenda e chissà che un giorno non arrivi una bella collaborazione musicale insieme. Il 30 agosto è uscita la nuova canzone del cantante sardo-milanese: l’ha prodotta l’inseparabile Dardust con Charlie Charles, si intitola Barrio e il testo sembra fare il match perfetto con la storia che il cantante, made in Milano (Gratosoglio), raccontava in Soldi.

