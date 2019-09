Elodie da censura. Seno al vento e tanga: la cantante in un topless mozzafiato

Elodie Di Patrizi, che bomba. La bella Elodie è la regina indiscussa dell’estate: grazie alle sue canzoni amatissime, alla sua storia d’amore con Marracash e soprattutto al suo fisico mozzafiato, è ormai una delle donne più chiacchierate e desiderate d’Italia. Elodie Di Patrizi, che ha più di un milione di follower su Instagram, è sempre molto attiva sui social dove posta foto dei suoi lavori, dei suoi video ma soprattutto del suo fisico. La cantante che ha esordito e trovato il successo grazie ad Amici di Maria De Filippi è infatti una donna meravigliosa…

E i fan lo sanno. E la seguono con passione. Ora, poi, dopo che il settimanale Chi ha postato le foto della cantante in topless, sono tutti un po' disorientati. I paparazzi hanno beccato Elodie come mamma l'ha fatta. Dimenticate i topless "coperti", i nudi "per finta", negli scatti di Chi Elodie è proprio in topless. La foto, scattata mentre è in barca a Porto Cervo con gli amici, è da censura…









Il settimanale l'ha beccata infatti in compagnia di Mahmood, il chiacchieratissimo vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. I due amici sono molto legati e, appena possono, trascorrono del tempo insieme. In questi giorni sono entrambi molto indaffarati: lei è stata al Festival di Venezia, lui invece ha molto lavoro per via del lancio del nuovo singolo Barrio. Ma trovano il tempo per stare insieme e rilassarsi. E i paparazzi sono in agguato.





Negli scatti di Chi i due sono stati paparazzati mentre si rilassano in barca, lui indossa un costume da bagno verde fluo e ha un cerotto in testa a causa di un tuffo "sbagliato"; lei ha un costumino striminzito fucsia. E non ha il pezzo di sopra. Il seno è al vento e lei è sempre più sensuale. Anche il pezzo di sotto del costume lascia ben poco spazio all'immaginazione, anzi, mette bene in mostra il suo bellissimo lato b e le sue cosce lunghe e sode.





È ufficiale: è lei la vera sex symbol di questa estate 2019. Bella, fisico asciutto, forme al posto giusto, naturale, tonica e femminile. Avrà pure un seno piccolo ma che significa? Grazie a lei abbiamo l’ennesima dimostrazione che il seno grande non è necessariamente simbolo di sensualità. E che si può essere sexy e femminili anche con un seno piccolo.

