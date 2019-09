“Mi sento morire”. Francesco Chiofalo, fan preoccupati per lo stato di Lenticchio

C’è qualcosa che non va, di nuovo, nella vita di Francesco Chiofalo. No, stavolta non c’entra la malattia, è qualcosa di più semplice ma non meno doloroso: l’amore. Sono giorni che l’ex concorrente di Temptation Island cerca un confronto con Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore infatti, l’ex tentatore di Temptation Island, che vorrebbe incontrare e parlare con la sua ormai ex, è tornato a lanciare messaggi di disperazione alla schermitrice. Francesco ha fatto sapere tramite delle storie su Instagram di voler parlare con Antonella e rivelarle una cosa mai detta che potrebbe aggiungere un nuovo capitolo alla loro relazione.

Come tutti ormai sappiamo, i due hanno subito un violento scossone qualche giorno fa in seguito alle gravi dichiarazioni di Aurora Ciorba, che ha affermato di essersi frequentata con Lenticchio durante i primi mesi della storia con la schermitrice salernitana. Sta di fatto, che la Fiordelisi, dopo aver scoperto i ripetuti tradimenti di Chiofalo, ha deciso di chiudere ogni rapporto con lui. Continua a leggere dopo la foto









Un rifiuto però, che non è stato accettato dal personal trainer romano che, nelle ultime ore, si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social: “Sono distrutto dal dolore, non ho mai sofferto così tanto per amore. In pochi giorni è cambiato tutto. Io mi sento morire dentro. Dopo che hai saputo queste ‘verità nascoste’, non sono riuscito più a parlarti perché ti sei da subito negata”. Continua a leggere dopo la foto





“Sono stato a Salerno – continua – la tua città, per tre giorni, per cercare di parlare con te, ma tu non rispondi alle mie chiamate, ai miei messaggi. Non ti fai trovare da nessuna parte. Le tue amiche non mi rispondono al telefono”. Chiofalo ha poi concluso lanciando una vera e propria bomba che sicuramente aggiungerà nuovo pepe a questa intricata storia. Continua a leggere dopo la foto







“Non sono una vittima e non voglio farti pena, voglio solo dirti la verità perché dietro a tutta questa storia c’è una verità che non è stata detta. Sono pronto a dirla a tutti, ma prima voglio dirla a te. Ti prego, dammi modo di parlarti, di comunicare con te. Ti amo”. Speriamo lenticchie riesca a risolvere il prima possibile!

