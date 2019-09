“Mi devo operare, è inevitabile”. Preoccupa lo stato di salute di Ivana Mrazova

Brutte notizie per Ivana Mrazova. La bellissima modella ceca sta affrontando un periodo di difficoltà. Da quello che lei stesso ha raccontato in un video sul suo profilo Instagram dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La concorrente del Grande Fratello Vip, compagna di Luca Onestini, è tornata da alcuni giorni nella sua Repubblica Ceca, dove ha raggiunto l’amatissima famiglia. Ed è proprio nella sua patria, anziché in Italia, che verrà operata, venerdì 6 settembre. Non ha specificato di cosa si tratta, anzi è stata molto vaga riguardo.

Ha assicurando tuttavia che si tratta di un'operazione semplice e al contempo inevitabile: "Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca. Il motivo è che questo venerdì devo fare un'operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un'operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria".









Il tutto dovrebbe risolversi in un paio di giorni, dopodiché la modella ceca resterà ancora nel suo Paese per precauzione, in caso di pur improbabili complicazioni. Ivana ha invitato i fan a non preoccuparsi: "Io sono tranquilla. Abbastanza". Per il momento non sono arrivati commenti da parte del fidanzato Luca Onestini, che in base ai suo post e alle sue stories Instagram sembrerebbe trovarsi in Italia.





Solo a metà agosto, lui e la Mrazova si godevano splendide vacanze in Sardegna. L'assenza (almeno al momento) al fianco della fidanzata pare dunque confermare la lieve entità dell'intervento. La coppia è nata grazie alla comune partecipazione al Grande Fratello Vip, nel 2017.







Onestini e Ivana si classificarono rispettivamente al secondo e terzo posto, scoprendosi innamorati l’uno dell’altra poco dopo la fine dell’edizione. Insomma, da quello che sembra la cosa non sarebbe molto grave. Altrimenti, probabilmente Luca ora sarebbe al suo fianco. E fino a che lui è in Italia non c’è nulla di cui preoccuparsi, speriamo…

