Stefano De Martino irriconoscibile prima dei ritocchi: il foto-confronto è impietoso:“Ero brutto”

Da quando è Stefano De Martino è tornato insieme a Belen Rodriguez non si fa altro che parlare di lui. Il gossip su una presunta seconda gravidanza per la showgirl, che da qualche tempo è tornata ufficialmente con Stefano De Martino impazza ormai con insistenza. Non è un mistero, del resto, che la coppia stia cercando di regalare un fratellino o una sorellina al figlio Santiago. Lo lasciò intendere la stessa Belen Rodriguez a Verissimo.

“Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi”, disse a Silvia Toffanin a marzo, quando si era appena riavvicinata a De Martino. Ma Belen Rodriguez è davvero in dolce attesa? Ci ha pensato, finalmente, lo stesso Stefano a fare chiarezza. Sollecitato sull’argomento da Nuovo Tv, il conduttore e ballerino ha smentito una volta per tutte il gossip, confermando però che lui e Belen Rodriguez stanno cercando di avere un bambino: “Per il momento Belen Rodriguez e io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”. (Continua a leggere dopo la foto)









Sui social la coppia continua a dedicarsi frasi e foto al miele e l’amore tra loro sembra essere bisbocciato più forte di prima. I due si sono conosciuti all’interno di ‘Amici’, dove Stefano lavorava come ballerino mentre Belen era ospite per un periodo ‘di prova’. Tra un ballo e un altro è scoppiato l’amore e De Martino ha lasciato la fidanzata storica Emma Marrone (ex compagna di classe di Amici) per iniziare una relazione con la bellissima showgirl argentina. (Continua a leggere dopo la foto)





Un amore sfociato nella nascita di Santiago e nel matrimonio. A fine 2015 era arrivata la doccia fredda con un comunicato all’Ansa che confermata le voce della separazione. Nel 2019, dopo che Belen ha chiuso la storia con il pilota Andrea Iannone, ha ricominciato a frequentarsi con De Martino e alla fine hanno deciso di rimettersi insieme. Oggi il ballerino p considerato uno dei sex symbol del mondo dello spettacolo, ma ricordate com’era prima della chirurgia estetica. (Continua a leggere dopo la foto)







Già, perché Stefano De Martino ha ceduto alla chirurgia e lo ha confessato nel 2019 durante un’intervista. “Chirurgia? Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato . Ho messo a posto qualcosina, tipo i denti”. Solo questo? Stefano non fa cenno ad altri interventi ma dalle foto è evidente che anche la bocca del ballerino è stata rimpolpata.

