Cristina Marino è la giovane fidanzata di Luca Argentero, ex gieffino ormai lanciatissimo nel Cinema italiano. Dopo anni accanto a Myriam Catania, l’attore ha ritrovato il sorriso insieme alla collega conosciuta sul set di “Vacanze ai Caraibi” nel 2015. E pensa al matrimonio. Dopo il prezioso anello che ha regalato alla Marino, Luca sta valutando il da farsi. Al momento non c’è ancora una data ma le intenzioni sono più che serie e l’attore lo ha voluto ribadire nell’ultima intervista al mensile GQ,

“Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene”, ha dichiarato Luca Argentero. “Per quanto mi riguarda non ho bisogno di conferme del mio sentimento, ma penso sia giusto mettere a parte del mio legame chi mi sta a cuore. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”, ha aggiunto. (Continua a leggere dopo la foto)









“La fine di un matrimonio non è facile per nessuno. Chiudere, cambiare, ricominciare. Certo, parti con l’idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutte e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada, che abbia avuto un figlio. Io, da parte mia, sto vivendo una bellissima storia d’amore”, ha confidato Luca Argentero a proposito della sua ex moglie, Myriam Catania, conosciuta sul set della fiction Carabinieri. (Continua a leggere dopo la foto)





Classe 1991, Cristina Marino è nata a Milano da madre pugliese e papà siciliano. Ha debuttato come modella quando era giovanissima, in seguito è stata scelta da Federico Moccia per entrare nel cast di “Amore 14”, dove ha interpretato Stefania Borzilli. Poco dopo è comparsa in “Casa & Bottega” e “Un Passo dal Cielo”. Capelli biondi, labbra carnose e sguardo intenso: molti l’hanno definita la nuova Brigitte Bardot. “Un paragone che mi imbarazza” ha affermato Cristina Marino. E sui social i suoi scatti fanno impazzire tutti. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ma sei diventata di marmo Cri”, “Sei pazzesca”, “Che spettacolo ragazza… cule**o perfetto”, “Che capolavoro”, “Bellissima, tonica, lato B perfetto”, “Complimentoni”, si legge tra i commenti dell’ultimo scatto pubblicato dall’attrice, che la vede in posizione yoga sull’asciugamao che sponsorizza il suo blog. All’attività di attrice, infatti affianca da sempre quella di blogger. La Marino gestisce un sito, befancyfit.co, in cui parla di bellezza e benessere, ma soprattutto di sport, dando consigli su come migliorare la propria forma fisica.

