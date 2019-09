Javier Martinez, detto Javi, è stato il tentatore che ha messo in crisi la fidanzata Ilaria Teolis all’interno del villaggio di Temptation Island 2019. Bellissimo e con fisico scultoreo il ragazzo ha catalizzato l’attenzione di tutte. È di origine argentina (ma è cresciuto in Sardegna) e gioca a pallavolo (è alto 1.91). Per lui, l’esperienza di Temptation Island è stata la sua prima volta in tv.

Un debutto con i fiocchi, considerato il successo che sta riscontrando anche sui social. Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo della pallavolo, invece, ha esordito nel 2011, all’età di 16 anni, nella Lube Banca Marche di Appignano. Poco dopo è passato al Civitanova e alla Nova Volley di Loreto, questa volta in Serie B, e infine all’Intervolley Foligno. Pallavolista che oggi torna a far parlare di sé per una foto, in cui lo si vede schiacciare in campo, che ha mandato in subbuglio gli ormoni dei fan; lo scatto infatti lascia intravedere qualcosa, e non vi diciamo cosa, dopo una foto di ieri in cui Javier metteva in evidenza altre forme ancora. (Continua a leggere dopo la foto)









“Javier – gli ha chiesto estasiata una fan – ma tieni il conchiglion?”. E poi ancora: “Vediamo chi ammette di aver fatto lo zoom”. E non è finita qui: “Mi sento poco bene” ha commentato una follower dopo che un fan aveva scritto “Schiacciami come la palla”. Insomma tutto un tripudio di complimenti che avrà senz’altro fatto piacere allo sportivo. Javier Martinez e Klaudia Poznanska si sono fidanzati? Questo è il gossip esploso nelle ultime ore. A sollevare il rumor sono stati alcuni commenti che entrambi si sono lasciati su Instagram. Non è chiaro come i due si siano potuti conoscere. (Continua a leggere dopo la foto)





Javier Martinez ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island e il suo rapporto con Ilaria Teolis aveva attirato particolarmente l’attenzione. I due si sono avvicinati parecchio durante il reality, tuttavia le cose non sono poi andate avanti. Klaudia Poznanska, invece, è stata una delle corteggiatrici del tronista Andrea Zelletta. Il ragazzo è giunto fino alla conclusione del percorso con lei e Natalia Paragoni. Alla fine il tronista ha deciso però di scegliere Natalia. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Klaudia ha iniziato a svolgere l’attività di influencer, tuttavia non ci sono occasioni televisive in cui avrebbe potuto conoscere Javier Martinez. (Continua a leggere dopo la foto)





Nonostante tutto, però, entrambi sono sembrati piuttosto complici. Javier ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ed è stata commentata da Klaudia. “Modello nato”, ha scritto la ragazza, mentre “studente modello” è stata la risposta di Martinez. Tra i due, dunque, c’è qualcosa? A levare ogni dubbio è stata la Poznanska.

