Truffò la redazione di UeD, ora la notizia-bomba dell’ex tronista: “Aspetto un bambino”

Sara Affi Fella verrà ricordata come la giovane che ha fregato la redazione di Uomini e Donne. In accordo con il suo fidanzato, il calciatore Nicola Panico, la modella era tornata sul trono di Maria De Filippi per trovare l’amore e aveva scelto Luigi Mastronardi. La ‘relazione’ tra i due non è mai decollata e dopo una settimana i due si sono lasciati. Il motivo è semplice. Alla fine, grazie anche a diverse testimonianze, tra le quali quella del fidanzato Nicola, la redazione era venuta a sapere del piano della Affi Fella.

La ragazza, fidanzata con Nicola Panico, era salita sul trono solo per ”business”, prendendo in giro la redazione e i ragazzi che si sono avvicendati per corteggiarla. Dopo lo scandalo la ragazza è stata allontanata dalla tv, gli sponsor l’hanno abbandonata e per un periodo è stata costretta a chiudere i suoi account social. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma prima di lei c’era stata Chiara Sammartino, una bella napoletana che provò a fregare la redazione di Uomini e Donne insieme al suo corteggiatore Gabrio Gamma. I due si incontrarono senza farlo sapere alla produzione, ma furono beccati da due ragazze, che andarono in studio a testimoniare. Chiara ha rotto con Gabrio poco dopo la sua breve esperienza a Uomini e Donne. L’ex tronista adesso sta con Livio e il mese scorso i due hanno annunciato che diventeranno genitori. (Continua a leggere dopo la foto)





Gabriele Gamma e Chiara Sammartino si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne nel lontano settembre 2011. Lei era seduta sul trono accanto a Giorgia Lucini e lui era sceso dalle scale per un appuntamento al buio. La chimica tra i due apparve subito evidente e presto il toscano divenne il corteggiatore preferito di Chiara. Durante la loro permanenza nella trasmissione di Maria De Filippi, però, arrivarono diverse segnalazioni da cui era emerso che la tronista napoletana era andata a trovare Gabrio a Siena di nascosto dalla redazione. (Continua a leggere dopo la foto)





I due provarono a negare l’accaduto, ma alla fine furono costretti ad ammettere la loro relazione “clandestina” e abbandonare il programma. La loro storia, però, non durò molto e a gennaio 2012 si lasciarono. La rottura ha portato il loro rapporto a trasformarsi in una solida e duratura amicizia. Già nel 2013 Gabrio aveva postato una sua foto a Napoli in compagnia di Chiara. Intanto l’ex tronista si gode la gravidanza e il suo Livio.

È arrivata anche qui. I passanti sono rimasti terrorizzati, ecco dove è stata vista