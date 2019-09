Venezia quest’anno è un toccasana per gli occhi. Tanti gli attori e i volti noti che hanno calpestato il celebre red carpet della laguna. Tra le tante, chi si è davvero distinta è stata lei. La nostra Elettra Lamborghini. Tra le tante star che hanno varcato il red carpet del film Laundromat di Steven Soderbegh – oltre ovviamente ai protagonisti Meryl Streep e Gary Oldman – è spiccata anche la twerky queen nostrana che per l’occasione ha sfoggiato un long dress rosso aranciato con doppio spacco e trasparenze.

La cantante di Pem Pem ha abbinato al suo sexy abito da sera uno smokey eyes i cui colori – rosso, viola e arancione – sfumati tra loro hanno ricreato sui magnetici occhi verde mare della star un effetto tramonto multicolor. Il trucco della Lamborghini non è difficilissimo da realizzare, pur essendo fortemente d'impatto, ed è adatto soprattutto a chi ha la fortuna di avere come lei occhi chiarissimi da mettere in risalto grazie ai colori caldi.









Per realizzare il trucco occhi della Lamborghini, ottimo spunto makeup per una serata speciale, è essenziale munirsi di una palette dai toni caldi ma che contenga anche ombretti viola con cui sfumare i rossi accesi che caratterizzano gran parte del look. Come lei anche un'altra incredibile ragazza ha lasciato il segno: Bella Thorne, che per l'occasione ha sfoggiato un look super sexy che ha esaltato le sue forme da urlo.





La cantante e attrice ha sfilato al fianco del fidanzato Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, non potendo fare a meno di baciarlo teneramente di fronte i fotografi. L'attrice e cantante si è presentata sul red carpet della prima di "Joker" in compagnia del fidanzato Benjamin Mascolo e ha puntato tutto su un look super sexy.







Ha infatti indossato un abito ricoperto di cristalli e borchie firmato Philosophy by Lorenzo Serafini, caratterizzato da una gonna asimmetrica con un profondo spacco che lasciava le gambe in mostra e un corpetto dalla maxi scollatura che lasciava la schiena nuda e che rivelava l’assenza del reggiseno, mettendola a rischio incidente hot.

