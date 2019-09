Occhi penetranti, bella da impazzire. Parliamo di Bella Thorne, con un abito di cristallo a ospite alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La manifestazione sta attirando le attenzioni dei media internazionali grazie alle star che ogni sera calcano il red carpet. Lo scorso fine settimana è stato presentato in anteprima mondiale il film “Joker” e a incantare tutti per bellezza e sensualità è proprio lei: Bella Thorne, che per l’occasione ha sfoggiato un look super sexy che ha esaltato le sue forme da urlo. La cantante e attrice ha sfilato al fianco del fidanzato Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, non potendo fare a meno di baciarlo teneramente di fronte i fotografi.

L'attrice e cantante si è presentata sul red carpet della prima di "Joker" in compagnia del fidanzato Benjamin Mascolo e ha puntato tutto su un look super sexy. Ha infatti indossato un abito ricoperto di cristalli e borchie firmato Philosophy by Lorenzo Serafini, caratterizzato da una gonna asimmetrica con un profondo spacco che lasciava le gambe in mostra e un corpetto dalla maxi scollatura che lasciava la schiena nuda e che rivelava l'assenza del reggiseno, mettendola a rischio incidente hot.









Per completare il tutto ha scelto dei sandali neri con il tacco alto, una collana a catena e ha poi tenuto i capelli legati in uno chignon spettinato con dei ciuffi che le cadevano sul viso. Ancora una volta la Thorne ha dimostrato di essere la regina delle provocazioni: è riuscita a infiammare il tappeto rosso di un evento tanto atteso come il Festival veneziano.





21 anni, americana, conosciuta soprattutto per aver interpretato CeCe Jones, una ballerina che cerca di raggiungere i suoi sogni nonostante la dislessia, nella sit-com di Disney Channel "A tutto ritmo" (in Italia arrivata nel 2011). Ma anche per aver recitato, sempre per la Disney, nel film tv Nemici per la pelle e quindi in KC Agente Segreto. Insomma, una carriera di tutto rispetto nell'ambito nella tv per bambini.







Per questo l’annuncio che l’attrice ha appena fatto ha lasciato tutti sbigottiti: esordirà come regista nel porno, con un film che si intitolerà “Her&Him”, che avrà come protagonisti due stelle del settore (Abella Danger e Small Hands). “Forse qualcuno si sentirà a disagio per questa scelta ma spero che questo disagio non venga trasformato in pregiudizio — ha dichiarato Bella.

