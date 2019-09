Festival del Cinema, Giulia De Lellis look da urlo sul red carpet. Baci bollenti con Andrea Iannone

La love story tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis va alla grande. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è buttata definitivamente dietro la spalle la storia con Andrea Damante e adesso sogna con il pilota di MotoGp. Per Andrea Iannone, reduce dalla storia con Belen Rodriguez tornata tra le braccia di Stefano De Martino, un momento di vera felicità. Felice, assicurano gli amici vicini al centauro abruzzese, come da tempo non accadeva. E la coppia non perde occasione di dimostrarlo.

Al festival di Venezia, Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono arrivati per la prima di “The Laundromat” e sono apparsi più uniti e affiatati che mai, tanto da non aver potuto fare a meno di scambiarsi baci e tenerezze. L’influencer, inoltre, si è auto-definita una principessa sia perché al fianco della sua anima gemella, sia perché ha indossato uno splendido abito rosa con maxi fiocco sulla schiena. Dopo star internazionali del calibro di Kristen Stewart e Scarlett Johansson, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è arrivata Giulia De Lellis. Continua dopo la foto









Giulia De Lellis ha indossato un abito rosa firmato Blumarine creato appositamente per lei dalla Maison, caratterizzato da una lunga e sinuosa gonna con strascico e maxi fiocco sulla schiena e un corpetto senza spalline con le coppe ricoperte di cristalli. Per completare il tutto ha scelto dei sandali con il tacco di Casadei, degli orecchini brillanti di Nadine Jewellery e ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci. Continua dopo la foto





Per quanto riguarda il fidanzato motociclista, ex di Belén Rodriguez, questo ha puntato tutto sull’eleganza con uno smoking nero di Zegna portato con camicia bianca e papillon, abbinato a degli occhiali da sole scuri di Tommy Hilfiger e a delle scarpe classiche di Jimmy Choo. I due erano arrivati già da qualche giorno a Venezia, non perdendo occasione di fotografarsi in versione trendy con look animalier abbinati. Continua dopo la foto







Giulia De Lellis aveva infatti indossato un abito leopardato con la maxi scollatura di Alexandre Vauthier, Iannone una camicia di Triple RRR decorata con delle tigri bianche. Insomma, a quanto pare i due “piccioncini” non riescono a stare separati neppure per un istante e anche a Venezia sono riusciti a far impazzire i loro fan.

