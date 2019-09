Festival del cinema, Caterina Balivo incanta Venezia: seno in bella mostra e fisico al top

Lontano dalle telecamere ma non dal centro dell’obiettivo, Caterina Balivo strappa applausi al Festival del cinema di Venezia. La popolare conduttrice è infatti arrivata in laguna a bordo di un motoscafo accompagnata dal marito Guido Maria Brera, manager finanziario. Sposati cinque anni fa e genitori di due bambini, sono apparsi più belli ed innamorati che mai. La Balivo super chic e molto sensuale per il look scelto ha conquistato il suo pubblico. Dopo la dolce dedica social al marito in occasione del loro anniversario di nozze e una vacanza negli States insieme ai figli Guido Alberto e Cora.

“A Venezia ieri pomeriggio ho visto il secondo e il settimo episodio di The New Pope, bellissimo, intenso e con un super cast”, ha scritto nel post che accompagna il video che la ritrae, capelli al vento, accanto all’affascinante marito in arrivo al Lido di Venezia. Continua dopo la foto









Dopo avere salutato l’estate posando in bikini rosso per una foto su Instagram – “Costumi via, creme solari via, cibo via, riviste di gossip via, aperitivi via, coccole senza tempo via, gonfiabili via. Mi mancherà molto questa estate e voglio chiuderla così” – la bella Caterina, vestita di sensualità scrive Urbanpost.it, lascia i fan a bocca aperta per la mise scelta in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Continua dopo la foto





Dal micro bikini che metteva in evidenza il suo fisico statuario a 39 anni, dopo due gravidanze, eccola indossare un micro abito nero con bottoni dorati e le maniche a palloncino, dalla scollatura decisamente esagerata. Il dettaglio piccante non poteva passare inosservato: l’apertura sul davanti del vestito le arriva fin quasi all’ombelico, sotto il seno è libero e nudo, bene in vista. La posizione lasciva assunta nello scatto, che lascia intravedere la coscia e la gamba accavallata della conduttrice, fa il resto. Continua dopo la foto







Sono 37mila i like raccolti dalla foto glamour, una valanga i commenti di apprezzamento per la showgirl. La conduttrice partenopea appare sorridente, rilassata, in perfetta forma fisica e pronta per affrontare la imminente nuova stagione del fortunato programma che conduce, “Vieni da me”. Insomma, dopo qualche passo falso, Caterina Balivo sembra essere tornata più forte che mai.

Ti potrebbe anche interessare: “Cancro al cervello”. Per i medici ha 2 mesi, ma Amelia non si arrende: un miracolo

fbq('track', 'STORIE');