“Un’opera d’arte”. Anna Tatangelo, Lato B in bella mostra: la rete va in tilt

L’estate per Anna Tatangelo non finisce mai. La bella cantante infatti non sembra risentire dell’arrivo di settembre e non perde occasione per mostrare il suo fisico scultore al mare. Per la gioia dei fan. Anna Tatangelo, tra le regine indiscusse di questa lunga e bollente stagione ha deciso di coinvolgere i suoi fan in questa sua avventura pubblicando sul suo profilo Instagram diverse foto. Poche ore fa ha caricato un post davvero molto interessante e nel farlo a deciso di rivolgere una domanda al popolo di Instagram: «Quindi in teoria è finita l’estate?» Sicuramente per lei ancora no, ma moltissimi suoi follower le hanno immediatamente risposto. Altri, invece, si sono lasciati distrarre dalle sue curve generose e così la loro fantasia è volata molto lontano, dimenticandosi totalmente del quesito.

La bellissima e bravissima Anna Tatangelo ha deciso di trascorrere i suoi ultimi giorni di vacanza in barca. Poche ore fa ha postato sul suo profilo Instagram una foto davvero eccezionale. Continua dopo la foto









Nello scatto la bellissima Anna Tatangelo è immortalata mentre è sdraiata a pancia in giù sul ponte dello yacht. Grazie alla posizione assunta nella foto le sue curve da urlo vengono messe in bella mostra. Il suo generoso “davanzale” risulta strizzato all’interno del micro bikini e il suo lato B è pazzesco. I capelli scompigliati e lo sguardo celato dagli occhiali da sole rendono la foto ancora più accattivante. Continua dopo la foto





Il post in pochissimo tempo ha raggiunto un numero esagerato di like e commenti. La fantasia dei suoi follower questa volta si è davvero superata.I follower della bellissima Anna Tatangelo hanno davvero dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione. Le curve da sballo di Anna hanno regalato davvero ottimi spunti per i loro commenti. Continua dopo la foto







Un seguace le ha scritto: «Sei la milf migliore del mondo» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Io mi innamoro sempre di più a ogni tua nuova foto». Molti suoi fan hanno studiato attentamente la foto e hanno notato ogni particolare: «Che chiappe». Infine, alcuni maschietti sono rimasti completamente estasiati davanti a cotanta bellezza: «Ho finto le parole, te lo giuro». Insomma, Anna Tatangelo è ormai entrata in pianta stabile tra i sogni erotici degli italiani. A guardare le foto viene da chiedersi come sia possibile il contrario.

