A un certo punto “ho capito che l’etero che mi hanno fatto credere di essere non era quello vero”. In un’intervista al Corriere della sera il food mentor della Fondazione Veronesi, sposato con una figlia di 4 anni, racconta per la prima volta la sua ‘nuova vita’, “per mettere a tacere”, dice, “commenti poco piacevoli che mi arrivano e far capire tutti che possiamo voltare pagina”.

Volto noto della televisione, Marco Bianchi, 40enne per il quale ‘cucinare è un gesto d’amore. Per noi stessi, per le persone che amiamo, per tutti coloro che ci vogliono bene’, per quasi vent’anni, è stato legato alla stessa donna: “Io ci ho creduto davvero. L’ambiente in cui vivi ti condiziona al punto da convincerti di certe cose e io ho vissuto l’amore con Veruska in piena sincerità”. (Continua a leggere dopo la foto)









A un certo punto, “negli ultimi anni, viaggiavo tanto per lavoro e mi trovavo spesso da solo, a pensare. Avevo tutto, ma sentivo che mi mancava qualcosa e non capivo cosa. E c’erano cose che non mi tornavano”. “Poi, la nascita di una figlia, a cui devo onestà e verità, mi ha dato lo spunto finale di riflessione” e la verità, a sua moglie: “Una sera, mentre la bimba dormiva, le ho detto ‘sono omosessuale, lo sono sempre stato, però solo ora ho capito che sto bene con te ma come amico, perché quello che va oltre, probabilmente, è con un uomo”. (Continua a leggere dopo la foto)





Il Luca di cui Marco Bianchi parla è Luca Guidara, influencer e “coach dell’ordine”. Quando gli domandano quale sia stata la reazione di sua figlia alla presenza di un nuovo compagno accanto al papà, il cuoco racconta. “Dopo aver consultato alcuni esperti, abbiamo deciso di dirlo anche a nostra figlia. Le ho raccontato la verità, che voglio tanto bene a mamma, ma il mio cuore batte più forte con Luca […] Lo ha accettato con naturalezza, è una bambina straordinaria: dopo un primo incontro finto-casuale, si sono visti per un gelato, una pizza, e ora è anche il ‘suo’ Luca”. Marco Bianchi, classe 1978, ha iniziato così la sua seconda vita, dopo un lungo percorso di accettazione. (Continua a leggere dopo la foto)





“Sentivo di provare affetto per i maschietti ma non potevo discuterne nella mia famiglia, fortemente cattolica e priva di strumenti […] Ricordo quando mio papà inneggiava a un documento contro l’omosessualità della Congregazione della fede, quando mia mamma chiamava “poverino” l’amico gay di mia sorella o rispondeva alla vicina che giocavo con le bambole perché mi piacevano le bambine”.

“Divina!”. Via il reggiseno e lato b sensuale. Elena Morali fa alzare la temperatura