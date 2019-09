Eros Ramazzotti senza Marica Pellegrinelli. La nuova vita del cantante stupisce

La vita di Eros Ramazzotti è cambiata da un momento all’altro. Il cantante, di punto in bianco, si è ritrovato da solo mentre la ex moglie Marica Pellegrinelli ha ritrovato il sorriso grazie al rampollo Charley Vezza. Quella di Eros e Marica sembrava la storia d’amore perfetta: è stato grazie alla modella che il cantante è tornato a sorridere dopo la fine della relazione con Michelle Hunziker. Marica ed Eros hanno anche avuto due bambini: Raffaella Maria (8 anni) e Gabrio Tullio (4 anni).

La Pellegrinelli e Ramazzotti hanno annunciato la separazione questa estate lasciando tutti senza parole. Con un comunicato ufficiale i due hanno fatto sapere che la rottura è arrivata a seguito di una serie di problemi di coppia che andavano avanti da tempo. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti soprattutto per non creare troppi problemi ai figli. Intanto Marica vive alla luce del sole il suo nuovo amore. E se prima c’era ancora qualche dubbio circa il legame con Vezza, dopo le foto di Chi non ci sono stati più dubbi. Continua a leggere dopo la foto









Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato scatti che ritraggono Marica e Charley a Ibiza mentre si baciano con passione. Ormai, dunque, non c’è più alcun dubbio. E Eros? Come vive la nuova relazione della moglie? Come se la passa? Cosa fa? Se ne sta solo soletto ma sembra sereno. Si dedica al relax e a se stesso: va in campagna, fa lunghe passeggiate a cavallo e cerca di ritrovare l’equilibrio. La separazione è sempre un momento duro per una coppia e anche a Eros peserà… Ma lui è un signore e non ha mai dato cenni di cedimento. Continua a leggere dopo la foto





Né ha commentato le foto che ritraggono la ex moglie mentre bacia un altro. “Un cavaliere è sempre solitario” ha scritto di recente Eros Ramazzotti su Instagram dopo aver postato un video che lo ritrae in sella al suo cavallo. Ecco, alla separazione, al gossip, a tutto, Eros replica con silenzio e solitudine, i due ingredienti per ritrovare se stessi. “C’è un detto che dice: meglio soli che male accompagnati. Comunque tu non sei mai solo perché sei …. nel cuore della gente”, commenta qualcuno. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Un cavaliere è sempre solitario❤️ Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 29 Ago 2019 alle ore 1:47 PDT

“Il cavaliere più figo, ti adoro”, scrive un’altra. “La solitudine serve a ritrovare se stessi… E comunque guarda in quanti siamo con te, più siamo in tanti e più in alto sale questo coro di commenti universali ” gli scrivono ancora. Insomma, Eros avrà pure i suoi fantasmi interiori, ma sa di poter contare su un pubblico immenso che lo ama e lo stima. In pochi, però, si aspettavano che Eros si dedicasse a “questo” ora che la ex moglie sta con un altro… Forza!

