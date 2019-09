“Sempre con noi”. La nonna di Gigi e Bella Hadid è morta: l’addio straziante delle nipoti

Lutto tremendo per Gigi e Bella Hadid, le top model di fama mondiale. La loro amatissima nonna è morta, sabato scorso. Si chiamava Ans van den Herik, aveva 78 anni e da tempo lottava contro il cancro. A dare la notizia per prima era stata Yolanda, figlia della donna e madre delle Hadid, attraverso un post su Instagram in cui aveva scritto parole dolcissime tra le foto di lei con la madre.

“Riposa in pace, mio angelo. Grazie per avermi amata come hai fatto e avermi reso la donna che sono oggi. Sei volata via sulle ali di un angelo ma resterai per sempre nel mio cuore. Non riesco a immaginare la mia vita senza di te ma prego affinché possa sentirti sussurrare tra gli alberi e avvertire il tuo amore nella brezza. Nei momenti in cui mi mancherai di più, i nostri ricordi ti riporteranno vicina”. Continua a leggere dopo la foto.









“Il nostro amore è eterno, sarai sempre vicina. Riposa in pace mia bella mamma. Ti onorerò per il resto dei miei giorni, finché ci rivedremo”. Così il messaggio di Yolanda Hadid, per la scomparsa della mamma. La figlia Gigi, invece, era rimasta in silenzio negli istanti immediatamente successivi alla morte. Poi ha deciso di parlare, di pubblicare sui suoi canali social una foto con la nonna: “Ha combattuto il cancro 6 volte nella sua vita con coraggio, forza e grazia, pur restando sempre la migliore madre e nonna. Porteremo sempre con noi i suoi insegnamenti”. Continua a leggere dopo la foto.





Poi, sempre in riferimento alla nonna, Gigi Hadid ha aggiunto: “Ti amiamo più di quanto le parole possano dire”. Stessi messaggi e stesse parole anche per Bella Hadid, che era tornata in Europa per starle al fianco quando Ans van den Herik, era stata ricoverata in Olanda. Quegli ultimi momenti aveva deciso di immortalarli con un video dolcissimo, che fermava per sempre il loro lungo e tenerissimo abbraccio. Continua a leggere dopo la foto.





Il legame fra nonni e nipoti è infatti fortissimo. Così come lo era quello di Ans van den Herik con le sue nipoti Gigi e Bella Hadid. E ora che non c’è più restano i ricordi, le parole, gli istanti vissuti insieme. Ma anche le foto, che a volte ci aiutano a sentire una persona più vicina. Anche se non c’è più.

